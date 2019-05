Avengers: Endgame, gli sceneggiatori avrebbero voluto inserire altri personaggi

In Avengers: Endgame troviamo una quantità di supereroi incredibile, ma gli sceneggiatori avrebbero voluto inserire altri personaggi!

Avengers: Endgame è il film dei record, con quasi 2 miliardi di dollari incassati in pochissimi giorni in tutto il mondo e i fan in visibilio, per una delle pellicole più attese dell'anno. Nella pellicola si sono visti (o rivisti) quasi tutti i Vendicatori principali, chi più chi meno, ma durante un'intervista col New York Times, gli sceneggiatori Christopher Markus e Stephen McFeely hanno dichiarato che avrebbero voluto dare un volto anche a qualcun altro:

Avengers: Endgame, Robert Downey Jr. alla deriva nello spazio

"Abbiamo provato a inserire in Infinity War anche il Tribunale Vivente. Avevamo scritto una scena in cui appariva durante la lotta con Thanos, tutti sono rimasti molto sorpresi. Ha tre teste, ci sarebbe stato bisogno di tutta un'altra struttura e forse avremmo messo troppa carne al fuoco. L'idea di usarlo ancora è nella testa di Kevin Feige, però, anche se forse ora l'abbiamo spoilerato."

Tribunale Vivente è un personaggio molto potente e piuttosto misterioso, il suo aspetto è quello di un robot antropomorfo e ha, appunto, tre volti: uno visibile, uno parzialmente e uno completamente coperto da un velo. Ogni viso rappresenta un elemento, Equità, Vendetta e Necessità. Tribunale è un'entità strettamente legata al Supremo, che ha il compito di far mantenere l'equilibro tra le diverse realtà che costituiscono il multiverso Marvel.

Nel film campione d'incassi si conclude ufficialmente la timeline iniziata con Iron Man; se volete conoscere il nostro giudizio su Avengers: Endgame potete leggere le opinioni della redazione sul film Marvel.