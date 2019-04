Avengers: Endgame, ecco le scene modificate nei trailer del film Marvel

Avengers: Endgame, un fotogramma dello spot del Super Bowl

Alcune scene di Avengers: Endgame, il kolossal Marvel che sta dominando il box office globale, sono state modificate nei trailer, principalmente i due trailer ufficiali e lo spot del Super Bowl, per celare alcuni dettagli legati alla trama.

Questo è stato dichiarato preventivamente dai fratelli Russo, che già con il precedente Avengers: Infinity War avevano adottato una strategia simile (vedi l'apparizione di Hulk in Wakanda o il numero di Gemme dell'Infinito che Thanos aveva in determinati momenti). Ora, con il film in sala - ne abbiamo parlato nella nostra recensione di Avengers: Endgame - è possibile fare il paragone e stabilire quali siano state le modifiche maggiori. Attenzione, seguono spoiler !

L'alterazione principale riguarda Thor e Hulk, assenti nella versione trailer di scene in cui invece appaiono nel film vero e proprio (vedi il momento in cui la squadra si prepara per il viaggio nel tempo), e presenti solo in spezzoni tratti dai primi venti minuti. Questo per nascondere ciò che accade ai due personaggi nei cinque anni che passano dalla morte di Thanos all'arrivo di Ant-Man: il dio del tuono ingrassa e si dà all'alcool, mentre Bruce Banner e Hulk diventano una personalità sola, con un look alquanto diverso.

Un'altra omissione digitale è presente nell'inquadratura in cui Steve Rogers e gli altri osservano il ritorno sulla Terra di Tony Stark e Nebula: nel trailer manca all'appello Pepper Potts, presente insieme agli Avengers. Quanto alla scena in cui Hawkeye scappa da un'esplosione, nel trailer mancano le creature aliene che lo inseguono, e un momento di introspezione tra lui e Natasha Romanoff è stato ritoccato per non far capire in anticipo che i due si trovassero su un'astronave.

Avengers: Endgame - Le opinioni della redazione sul film Marvel

Natasha Romanoff è invece protagonista di un altro fenomeno, quello dei momenti del trailer che non ci sono proprio nel film, presumibilmente per questioni di durata: manca del tutto la sequenza dove lei si allena prima della missione finale, così come una posa meditabonda sotto la pioggia, fuori dal quartier generale degli Avengers (molto probabilmente quella scena è ambientata prima della trasferta giapponese per recuperare Hawkeye).

Dulcis in fundo, sono state rimaneggiate anche le poche inquadrature tratte dalla battaglia conclusiva: quando i tre Avengers principali, mostrati di spalle, si muovono verso Thanos, non vediamo Mjolnir nella mano di Thor, e quando Steve Rogers si allaccia lo scudo in un altro momento, l'arma è intera e non semidistrutta come al cinema.

Per altre curiosità su Avengers: Endgame potete leggere il nostro approfondimento dedicato, mentre se volete addentrarvi nei segreti del lungometraggio dopo la visione potete confrontarvi con l'analisi del finale di Avengers: Endgame.