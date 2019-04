Avengers: Endgame, Samuel L. Jackson a Trieste guarda il film in sala!

Avengers: Endgame, Samuel L. Jackson a Trieste

Avengers: Endgame è arrivato nelle sale italiane e tra i primi spettatori c'è stato anche Samuel L. Jackson, a sorpresa presentatosi in un cinema di Trieste.

La star è in Italia per girare il sequel di Come ti ammazzo il bodyguard e ha sorpreso i fan dei cinecomic Marvel sedendosi in platea al Cinema Ambasciatori, in pieno centro città.

Gli spettatori che erano in sala per assistere alla proiezione di Avengers: Endgame hanno notato Samuel L. Jackson, interprete di Nick Fury, che aveva intorno alcuni addetti alla sicurezza, e lo hanno lasciato tranquillo, scattando solo qualche immagine da distante, come dimostra la foto condivisa dal sito Trieste cafe.

Poche ore dopo l'attore è stato immortalato mentre trascorreva la serata in una trattoria e la star non ha ancora aggiornato i suoi profili social, dove è molto attivo, per commentare la visione del film diretto dai fratelli Russo.

In Avengers: Endgame rientreranno in azione molte star: oltre alla new entry rappresentata dal premio Oscar Brie Larson, interprete di Captain America, in azione ci saranno Scarlett Johansson (Black Widow), Danai Gurira (Okoye), Mark Ruffalo (Hulk), Don Cheadle (War Machine), Karen Gillan (Nebula) Robert Downey Jr. (Iron Man), Chris Hemsworth (Thor), Chris Evans (Captain America), Bradley Cooper (doppiatore di Rocket Racoon).