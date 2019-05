Avengers: Endgame, i Russo spiegano le regole dei viaggi nel tempo nell'MCU

Non tutti i fan hanno compreso a fondo la dinamica dei viaggi nel tempo, elemento alla base del plot di Avengers: Endgame, così i fratelli Russo, registi del film, hanno deciso di fornire una spiegazione per fare chiarezza.

In Avengers: Endgame i nostri eroi sono costretti a muoversi non solo nello spazio, ma anche nel tempo. L'unico modo per sconfiggere Thanos è quello di andare indietro nel tempo per recuperare le Gemme dell'Infinito e provare ad annullare gli effetti della Decimazione. Nel film vediamo i Vendicatori dividersi a gruppetti e recarsi nel passato per recuperare tutte le Gemme. A fare chiarezza sulle regole dei viaggi nel tempo nell'MCU ci hanno pensato i Russo nel corso di un q&a allo Smithsonian Institute di Washington, D.C.

Anthony Russo ha messo le mani avanti sottolineando il fatto che è importante tenere a mente che i viaggi nel tempo non esistono nella realtà. Ciò ha permesso di plasmare le regole dei viaggi nel tempo nel modo più utile alla storia piuttosto che basarsi su leggi preesistenti. Joe Russo ha aggiunto che Ritorno al futuro è servito al pubblico a conoscere i viaggi, ma nonostante i Russo siano grandi fan del film, non vogliono che l'MCU debba essere condizionato al film del 1985.

Questo è divenuto chiaro quando tre diverse proiezioni test hanno rivelato che il pubblico era confuso dall'uso dei viaggi nel tempo in Endgame, paragonandolo a Ritorno al futuro. Durante i reshoots, i Russo hanno aggiunto battute giocose e spiegazioni, inclusa una scena in cui Ant-Man e War Machine citano i film più popolari sui viaggi del tempo, confutati dalla visione scientifica di Bruce Banner.

Joe Russo ha fatto riferimento a due spiegazioni delle regole dei viaggi nel tempo nell'MCU, una messa in bocca a Bruce Banner e l'altra all'Antico. Ogni azione che gli eroi compiono nel passato si concretizza nella genesi di una timeline divergente, o realtà alternativa, come una specie di effetto farfalla. Con questa regola in mente, l'Antico mette in guardia Bruce Banner intimandogli di riportare le Gemme dell'Infinito al loro posto nella timeline principale per assicurarsi che il trilione di vite in ognuna delle realtà divergenti continui a esistere anche dopo la missione degli Avengers.

Alla fine del film, quando Captain America fa ritorno negli anni '40, in un'epoca precedente a quella in cui è stato ibernato, e si riunisce con l'amore della vita, Peggy Carter, crea una timeline divergente in cui i due si sposano e invecchiano insieme. Come è riuscito Steve Rogers a fare ritorno alla timeline principale decenni dopo e con uno scudo di vibranio intatto da consegnare a Sam Wilson? Anthony Russo risponde in modo vago sottolineando come il concetto di timeline divergente fornito dal film e dall'universo cinematografico Marvel, composto da molteplici livelli, sia proprio ciò che ha apprezzato di più.

