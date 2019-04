Avengers: Endgame, Rocket avverte i Vendicatori nel nuovo spot tv!

Avengers: Endgame sta per arrivare, e con lui arrivano nuovi trailer in tv, tra cui uno dove Rocket dei Guardiani della Galassia avverte i 'colleghi' di non vomitare nella sua astronave!

Nel nuovo spot tv, vediamo un paio di nuove immagini di Captain Marvel (Brie Larson) e un momento inedito per Hawkeye, presente su una navicella che sta viaggiando nell'iperspazio. In più vediamo anche Captain America (Chris Evans) e Vedova Nera (Scarlett Johansson), prima della scena più divertente, in cui Rocket (Bradley Cooper) fa un sondaggio all'interno della sua astronave, chiedendo chi stesse viaggiando per la prima volta nello spazio. Dopo le alzate di mano, il procione avverte tutti gli Avengers di non vomitare nella sua navicella.

Avengers: Endgame, uno dei film più attesi dell'anno, farà il suo debutto nelle sale cinematografiche italiane il 24 aprile. La durata di Avengers 4 sarà da record: si tratta del film più lungo dell'intero Marvel Cinematic Universe.

Le prevendite dei biglietti hanno infranto qualunque record e le prime previsioni sull'incasso sembrano andare nella stessa direzione: il nuovo capitolo degli Avengers dovrebbe debuttare al botteghino internazionale con cifre superiori a quelle di Infinity War.