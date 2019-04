Avengers: Endgame, Robert Downey Jr.: "Gli ultimi otto minuti sono il meglio dell'MCU"

Robert Downey Jr. ha anticipato in un'intervista che gli ultimi otto minuti di Avengers: Endgame sono quanto di meglio visto finora nell'MCU.

Manca ormai solo una settimana all'uscita nei cinema di Avengers 4, Marvel Cinematic Universe ha promesso un film di tre ore pieno di sorprese che rappresenterà il culmine della Infinity Saga portando a compimento le vicende narrate nei primi dieci anni di Marvel.

La star Robert Downey Jr. è stato parte integrante dell'MCU fin dal suo esordio, ma la sua presenza nei panni di Iron Man si potrebbe concludere proprio con Avengers: Endgame. Downey Jr. è anche l'unico membro del cast di Endgame ad aver letto l'intero copione e ad aver visto il film. In virtù di questo l'attore ha anticipato che il finale sarà quanto di meglio visto finora:

"Gli ultimi otto minuti di Avengers: Endgame sono forse i migliori otto minuti nell'intera storia dell'MCU, perché tutti sono coinvolti".

Avengers: Endgame, Karen Gillan e Robert Downey Jr. in una scena

La vecchia volpe di Robert Downey Jr. non si fa certo sfuggire spoiler, ma anticipa scintille nel gran finale. Nel frattempo, venti minuti di immagini rubate di Avengers: Endgame sono finite in rete, ma i fan si sono mobilitati per evitare ed evitarsi spoiler anche su richiesta dei fratelli Russo e di Thanos.

