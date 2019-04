Avengers: Endgame, i registi: “Non fate spoiler, è Thanos che ve lo chiede!”

Avengers: Endgame arriverà al cinema tra pochi giorni e i due registi hanno ancora qualcosa da dire ai milioni di fan: attenzione a non fare spoiler! Non solo come forma di rispetto per chi, il 24 o il 26 aprile, non farà in tempo a correre in sala, ma anche perchè è Thanos a chiedere il silenzio.

Come a dire: se non funziona con le buone e per una questione di educazione e amore verso, allora funzioneranno sicuramente le cattive e la paura di uno schiocco di dita "personalizzato"di Thanos. L'occasione è stata una lettera che Joe ed Anthony Russo, alla regia di Avengers 4, hanno condiviso sul proprio profilo di Instagram, in cui ringraziano i fan per tutta l'energia e l'amore donati in questi anni, ma li mettono anche in guardia dal non diffondere spoiler gratuiti per consentire a tutti di godere di questa fine epocale per l'infinity Saga.

Ecco il testo integrale della lettera: "Ai migliori fan del mondo, Eccoci arrivati alla fine. La fine di un puzzle narrativo unico che ha abbracciato 11 anni e 11 franchise. Per tutti voi che avete partecipato al viaggio fin dal principio, che avete condiviso ogni momento con la famiglia, con gli amici, con i compagni di classe o i colleghi. Legandovi così profondamente a ciascuno dei personaggi e a ogni storia. Ridendo. Esultando. Piangendo. Condividendo senza sosta pensieri ed emozioni in discussioni, teorie, fan art e fan fiction. Sappiate che noi due così come tutti quanti siano stati coinvolti nella realizzazione di Endgame, tutti abbiamo lavorato negli ultimi 3 anni per regalare a voi una conclusione che potesse regalare sorprese ed emozioni forti legate alla Infinity Saga. Tanti di voi hanno investito tempo e cuore in queste storie, ecco perchè vi chiediamo aiuto ancora una volta. Quando vedrete Endgame nelle prossime settimane, per favore non spoileratelo agli altri fan proprio perchè non vorreste che venisse fatto a voi. Ricordate: Thanos chiede ancora il vostro silenzio. Come sempre, buona fortuna e buona visione"

L'accorato messaggio dei fratelli Russo segue solo di qualche ora la pubblicazione di un nuovo trailer di Avengers: Endgame, senza dubbio il primo tra i film più attesi dell'anno, che arriverà nelle sale italiane il prossimo 24 aprile. La Marvel si aspetta di infrangere ogni record con l'ultimo capitolo della fase 3 del MCU: non solo quello legato alle prevendite di biglietti, che hanno già abbondantemente superato i normali numeri di prevendita di 4 blockbuster messi insieme, ma soprattutto si aspettano di infrangere il record di incassi che, già dalle prime proiezioni, dovrebbero essere stellari. Un traguardo intanto Avengers 4 l'ha già superato: quello della durata, cosa che metterà a dura prova la vescica di tutti i suoi spettatori.