Avengers: Endgame, Robert Downey Jr. svela cosa avrebbe voluto dire davvero nel climax

La star di Avengers: Endgame, Robert Downey Jr., ha rivelato la battuta che avrebbe voluto pronunciare prima dello schiocco di dita nell'epico climax del cinecomic Marvel.

Nel prefinale di Avengers: Endgame, Iron Man è protagonista di un atto eroico quando, dopo aver sottratto le Gemme dell'Infinito a Thanos, schiocca le dita per invertire gli effetti della distruzione operata dal Titano Pazzo e salvare così l'umanità.

Prima dello schiocco di dita, ha luogo un epico scambio di battute tra thanos e Tony Stark. all'esclamazione di Thanos "Io sono ineluttabile", vi è la replica di Tony "Io sono Iron Man" che chiude un ciclo iniziato dieci anni prima con il primo Iron Man. Come è stato rivelato dagli autori, la battuta in questione è nata da un'improvvisazione, ma a quanto pare questa non era la prima scelta di Robert Downey Jr.. Nel corso della cerimonia di consegna dei People's Choice Awards 2019, l'attore ha confessato che il suo sogno sarebbe stato pronunciare la battuta "Oh snap!" mentre riduceva i nemici in polvere.

"Purtroppo" (o per fortuna), la battuta che è finita nel film è nata da un'idea del montatore di Avengers: Endgame Jeffrey Ford. Secondo il co-regista Joe Russo, Ford ha avuto l'intuizione in sala di montaggio e il team produttivo ha riunito tutti sul set così da poter filmare il momento. Come ha svelato Joe Russo:

"Tony non diceva niente in quel momento. Mentre eravamo in sala di montaggio, ci siamo detti 'Dovrebbe dire qualcosa. Questo è un personaggio che ha vissuto ed è morto sparando battute'. Così abbiamo provato un milione di battute diverse. Thanos dice "Io sono inevitabile". E il nostro montatore Jeff Ford, che è stato con noi per quattro film ed è un fantastico narratore, ha avuto l'idea 'Perché non chiudiamo il film in maniera ciclica dicendo Io sono Iron Man? E noi abbiamo esclamato 'Prendete le telecamere! Domani lo giriamo.'"