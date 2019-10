Robert Downey Jr. risponde alle critiche di Martin Scorsese: “Apprezzo la sua opinione"

Robert Downey Jr. ha risposto ai commenti tranchant di Martin Scorsese contro i film Marvel ammettendo di apprezzare l'opinione del regista. L'occasione è stata fornita dal The Howard Stern Show, che ha visto Downey ospite.

Nel corso dello show televisivo, Robert Downey Jr. ha dichiarato: "Vi dirò la verità, non mi aspettavo che il Marvel Cinematic Universe diventasse ciò che è poi diventato, questa immensa idra a tante teste. Ho sempre avuto altri interessi, e secondo Scorsese non è cinema quindi dovevo dare uno sguardo a questa cosa".

Quando gli è stato chiesto da Howard Stern che cosa pensa dell'opinione di Martin Scorsese sul fatto che i film Marvel non siano cinema, la star di Iron Man ha commentato: "Questa è la sua opinione. Apprezzo la sua opinione perché credo che tutti abbiamo bisogno di avere prospettive diverse. Non mi sono sentito offeso dalle sue parole, perché non hanno senso. E' come dire che Howard Stern non è radio".

Downey ha escluso che le parole di Scorsese siano dettate da qualche forma di gelosia: "Ma certo che no, lui è Martin Scorsese. Ci sono molte cose da dire su questi film di genere, e sono felice di essere parte del problema, se ce n'è uno. Quando entri a gamba tesa ed elimini la competizione in questo modo, è fenomenale."

La risposta di Robert Downey Jr. a Martin Scorsese segue quelle delle co-star Karen Gillan e Samuel L. Jackson, che hanno difeso i film Marvel. Anche l'autore della saga dei Guardiani della Galassia James Gunn ha ammesso su Twitter di essere rattristato dal giudizio di Martin Scorsese.

