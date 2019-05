Avengers: Endgame, la battuta finale di Iron Man non era nel copione!

Avengers: Endgame svela il destino di uno dei protagonisti dei cinecomic Marvel e i registi hanno svelato che una battuta memorabile pronunciata da Iron Man non era presente nel copione e non è stata pronunciata sul set prima delle riprese aggiuntive.

Joe e Anthony Russo hanno infatti raccontato, durante un incontro avvenuto a Washington, che il momento chiave della storia di Tony Stark è stato girato solamente a gennaio, solo tre mesi prima del debutto nei cinema di tutto il mondo.

Negli ultimi minuti di Avengers: Endgame si assiste all'epilogo della battaglia contro Thanos: Tony riesce a entrare in possesso del guanto che contiene le Gemme dell'Infinito e lo utilizza per schioccare le dita e far sparire il villain e il suo esercito. Pochi secondi prima Thanos era convinto di aver afferrato l'oggetto dotato di incredibili poteri e aveva dichiarato: "Io sono ineluttabile". Il personaggio di Robert Downey Jr. replica invece semplicemente "Io sono Iron Man" e si sacrifica pur di ottenere la vittoria.

La battuta era stata pronunciata dal miliardario anche alla fine della prima avventura di Iron Man, nel 2008, chiudendo così anche metaforicamente un'importante fase del Marvel Cinematic Universe.

I registi hanno spiegato: "Tony non diceva nulla in quel momento ed eravamo nella sala montaggio pensando: 'Deve dire qualcosa. Questo è un personaggio che ha sempre usato le battute di spirito'. E non riuscivamo a trovare la soluzione, abbiamo provato un milione di battute diverse. Thanos stava dicendo 'Io sono ineluttabile'. Il nostro montatore Jeff Ford, che ha collaborato con noi per quattro film ed è un incredibile narratore, ha quindi detto: 'Perché non chiudiamo il cerchio e gli facciamo dire Io sono Iron Man?'. E abbiamo pensato subito: 'Afferrate le telecamere! Dobbiamo girare la scena domani'". Il momento è quindi stato girato ai Relaigh Studios di Hollywood, poco distante da dove Robert aveva fatto la sua audizione che gli ha permesso di ottenere la parte di Tony Stark.

