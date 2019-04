Avengers: Endgame, il cast riassume 10 anni di MCU sulle note di We Didn’t Start the Fire

Il cast di Avengers: Endgame ha realizzato, con la complicità di Jimmy Fallon, un eccezionale riassunto canoro di MCU sulle note di We Didn't Start the Fire di Billy Joel.

Alla vigilia dell'uscita nei cinema di Avengers: Endgame il cast del film ha riassunto 10 anni di MCU sulle note del brano di Billy Joel We Didn't Start the Fire. Il tutto con la complicità di Jimmy Fallon.

A impreziosire il Tonight Show di Jimmy Fallon uno spettacolare video in cui 10 star del Marvel Cinematic Universe hanno fatto il punto su quanto accaduto finora, in 10 anni e 22 film, usando come base il brano di Billy Joel del 1989 We Didn't Start the Fire. Tra le ugole coinvolte Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Chris Evans, Don Cheadle, Mark Ruffalo e ancora Karen Gillan, Paul Rudd, Danai Gurira, Jeremy Renner e la nuova arrivata Brie Larson.

Avengers: Endgame non è solo uno dei film più attesi del 2019, ma rappresenta anche la fine di un'era all'interno del Marvel Cinematic Universe, quella denominata da fan e addetti ai lavori come fase 3, e non è un mistero che la Disney stia già guardando avanti, a un futuro in cui dovrebbero fare la loro comparsa gli Young Avengers o New Avengers, come in molti ipotizzano che possa intitolarsi un prossimo progetto corale già in preparazione. Prima di allora, però, resta da capire che fine farà l'attuale team di supereroi Marvel.

L'uscita al cinema di Avengers: Endgame avverrà in maniera (quasi) contemporanea in tutto il mondo. Le prime reazioni della stampa ad Avengers: Endgame sono molto positive.

Avengers: Endgame, i film da rivedere prima dell'uscita

Avengers: Endgame sarà nei cinema italiani a partire da domani 24 aprile. Scoprite la nuova sinossi di Avengers: Endgame e la nostra analisi del secondo trailer di Avengers: Endgame.