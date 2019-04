Avengers Endgame: uscita al cinema (quasi) contemporanea in tutto il mondo

Avengers: Endgame arriverà in Italia il 24 aprile prossimo, ma non sarà il caso di tutti i paesi del mondo: ecco le data d'uscita!

Avengers: Endgame: l'uscita del film al cinema è in contemporanea in quasi tutto il mondo, a pare alcuni paesi meno fortunati che dovranno attendere qualche giorno in più per assistere al film evento che sancisce la fine della Fase 3 del Marvel Cinematic Universe,

Il 24 aprile Avengers: Endgame arriverà in diversi stati, tra cui l'Italia, l'Australia, la Danimarca, la Finlandia, la Francia, l'Olanda, la Norvegia, le Filippine, la Svezia, Singapore e Taiwan. Il 25 aprile, invece, Avengers: Endgame sbarcherà in Brasile, Colombia, Germania, Inghilterra, Grecia, Ungheria, Irlanda, Israele, Malesia, Polonia, Portogallo, Russia, Slovacchia e Ucraina. Il 26 aprile sarà il momento degli Stati Uniti, della Bulgaria, del Canada, dell'Estonia, della Spagna, dell'India, del Giappone, dello Sri Lanka, della Lituania, della Romania e della Turchia. Il 2 maggio l'Argentina vedrà Thanos arrivare nelle sale, seguita dal Libano il 3 maggio, ma il fanalino di coda che dovrà resistere agli spoiler online per due settimane intere è la Serbia, che vedrà Endgame solo il 9 maggio.

Avengers: Endgame - Natasha e Clint

Il 24 aprile l'atteso sequel arriverà anche in Cina, dove, in sole 2 ore di prevendite, il cinecomic dei fratelli Russo ha battuto il risultato raggiunto in 5 giorni da Avengers: Infinity War, mentre in 3 ore ha raggiunto e superato il totale di 7 giorni.

Avengers: Endgame non è solo uno dei film più attesi del 2019, ma rappresenta anche la fine di un'era all'interno del Marvel Cinematic Universe, quella denominata da fan e addetti ai lavori come fase 3, e non è un mistero che la Disney stia già guardando avanti, a un futuro in cui dovrebbero fare la loro comparsa gli Young Avengers o New Avengers, come in molti ipotizzano che possa intitolarsi un prossimo progetto corale già in preparazione. Prima di allora, però, resta da capire che fine farà l'attuale team di supereroi Marvel.