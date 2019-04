Avengers: Endgame, prevendite record: venduto il doppio dei biglietti di 4 blockbuster!

Anche le prevendite sono da record per Avengers: Endgame, che sta già vendendo il doppio dei biglietti di quattro blockbuster messi insieme!

Non è ancora uscito nelle sale ma Avengers: Endgame sta già facendo sfaceli al botteghino con prevendite da record. In appena 17 giorni è riuscito, infatti, a mandare in tilt tutti i sistemi di vendita online degli Stati Uniti, vendendo il doppio dei biglietti di quattro blockbuster messi tutti insieme.

Avengers: Endgame, un'immagine dal primo teaser trailer

Nella prima settimana di prevendite, Avengers 4 ha venduto solo su Atom Tickets quasi il doppio dei biglietti di film come Aquaman, Star Wars: Gli ultimi Jedi, Avengers: Infinity War e Captain Marvel. Un risultato incredibile, confermato anche da Paul Yanover, presidente di Fandango: "Abbiamo dato milioni di biglietti ai tanti fan che volevano vedere il film il primo giorno di proiezione". Di fronte a cifre simili, la Disney sta già pregustando risultati da record, basti pensare che secondo il sito specializzato Box Office Mojo, nel primo weekend di proiezioni Aquaman ha incassato 67,9 milioni di dollari, Star Wars: Gli ultimi Jedi 220 milioni, Avengers: Infinity War ha ricavato 257 milioni e Captain Marvel ne ha raccolto 153 milioni. Tutte cifre che, se teniamo conto dei dati di prevendita, saranno agilmente superate da Avengers: Endgame, il quale potrebbe guadagnare al suo debutto oltre 800 milioni di dollari nel mondo e fargli conquistare la vetta del miliardo in brevissimo tempo.

Avengers: Endgame, previsioni d'incasso superiori ad ogni altro film Marvel!

Avengers 4: Capitan American, Capitan Marvel, Iron Man e Thor in una fanart

L'ultima fatica dei Vendicatori, uno dei film più attesi dell'anno, uscirà in Italia il 24 aprile e, nello stesso giorno, sbarcherà anche sul mercato cinese. Quest'ultima particolarità lo avvantaggerà sicuramente nella corsa verso il maggior incasso di apertura. Avengers: Infinity War, aveva superato i 2 miliardi di dollari al botteghino mondiale, portandolo a piazzarsi al quarto posto dei film che hanno incassato di più nella storia del cinema. Dopo Star Wars: Il risveglio della Forza, Titanic e Avatar. Viste le premesse però è probabile che tra non molto dovrà cedere il posto al nuovo capitolo.