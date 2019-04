Avengers: Endgame: le prevendite dei biglietti mandano in tilt i siti USA

Cominciata in tutto il mondo la prevendita dei biglietti per Avengers: Endgame ma le eccessive richieste hanno mandato in tilt molti siti internet negli Stati Uniti!

Marvel ha aperto ufficialmente le prevendite dei biglietti per Avengers: Endgame ma la richiesta è stata incredibile tanto da aver mandato in tilt i siti USA destinati a tale operazione.

A segnalare la disfunzione sono stati gli stessi utenti via Twitter, dove, tra le altre cose, l'hashtag #AvengersEndgametickets è stato primo nella classifica dei trending topics appena è stata annunciata la corsa al biglietto. I fan hanno usato proprio i social network per segnalare che c'erano gravi problemi con i tickets di Avengers 4: alcuni, cliccando per l'acquisto, hanno solo trovato ad attenderli una schermata bianca con il codice errore #503. Altri hanno dovuto "mettersi in coda" anche 30 minuti per ottenere una risposta dai portali web.

Still waiting on my #AvengersEndgametickets pic.twitter.com/C5JPwV5O4L — Vlad the impaler (@JumpMan_Punk) 2 aprile 2019

Anche in Italia sono aperte le prevendite per Avengers: Endgame, pur se con risultati meno disastrosi, a quanto pare. L'annuncio dei Marvel Studios che i fan aspettavano ormai da diversi giorni, è arrivato insieme a un nuovo trailer di Avengers: Endgame, piuttosto breve (solo 1 minuto) ma pieno di scene inedite: non solo rivediamo Pepper Potts e Tony Stark finalmente insieme, ma quasi sul finale compare Thanos in tutta la sua imponenza a sfidare ancora una volta i nostri Avengers.

Insomma, quello che anche il crash dei portali addetti alle prevendite ha evidenziato una volta di più è che l'hype del pubblico per questo nuovo, definitivo capitolo all'interno del MCU è ormai alle stelle. Per fortuna l'attesa si riduce sempre di più perchè Avengers: Endgame sarà nei nostri cinema il 24 aprile 2019.