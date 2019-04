Avengers: Endgame, il nuovo poster riunisce passato e futuro di Iron Man, Captain America e Thor

Avengers: Endgame si avvicina a grandi passi e la Marvel pubblica ormai a un ritmo forsennato teaser, featurette, poster. Come quello rilasciato sull'account Twitter ufficiale solo poche ore fa, che vede schierati passato e prossimo futuro della trinità targata Avengers: Iron Man, Captain America e Thor.

Il poster, disegnato dall'artista Chris Skinner, sarà solo il primo di una serie di 10 immagini che verranno rilasciate per scandire i giorni che separano il pubblico USA dal debutto ufficiale di Avengers 4, fissato per il 26 aprile, mentre in Italia e in Cina il film verrà rilasciato con due giorni di anticipo, il 24 aprile. L'immagine è un salto nella memoria: raffigura la trinità dei Vendicatori, Iron Man, Captain America e Thor, così come li vedremo in Endgame ma, soprattutto, così come li abbiamo conosciuti all'inizio del loro viaggio sul grande schermo nel MCU. Nelle loro figure specchiate nell'acqua possiamo riconoscere un dio del tuono ancora con i capelli lunghi, Cap è ancora il soldato Steve Rogers mentre Tony Stark indossa ancora uno dei primi prototipi di armatura di Iron Man. Come a dire che, in poco più di 10 anni, di cambiamenti ce ne sono stati parecchi nel mondo dei nostri supereroi firmati Marvel.

Concetto già ribadito poche ore prima con il rilascio di un nuovo trailer di Avengers: Endgame, un riepilogo velocissimo della Infinity Saga: la nuova clip ci accompagna nei pochi giorni che mancano ad Endgame, uno dei film più attesi dell'anno. Dal sogno di Tony Stark alla nuova vita dell'eroe americano per eccellenza, Captain America, da Thor allo scomparso Doctor Strange, passando da Black Panther, i Guardiani della Galassia fino a Captain Marvel: il mondo e l'America hanno bisogno ancora una volta di eroi pronti al sacrificio per la libertà. E per vendicare quell'attentato al libero arbitrio che è stato, in Infnity War, lo scellerato atto di Thanos, c'è solo una soluzione: gli eroi di un tempo devono tornare in campo a cercare giustizia, costi quel che costi. Sono queste le premesse del prossimo capitolo, Endgame.