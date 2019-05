Avengers: Endgame, diamo le pagelle ai vendicatori! (speciale video)

Con Avengers: Endgame ancora in sala a decretare il successo e la chiurusa del lungo percorso dei film Marvel iniziato nel 2008 con Iron Man e proseguito fino ad oggi con ben 22 film all'attivo, noi di Movieplayer.it abbiamo deciso di dedicare uno speciale video ai membri dei Vendicatori per omaggiarli con delle particolari pagelle!

Avengers 4: una promo art mostra i nuovi Avengers

Avengers: Endgame inizia laddove finiva Avengers: Infinity War, ossia con Thanos che, lasciato l'universo in rovina dopo l'ormai famoso schiocco di dita, si ritira tranquillo e vittorioso su un pianeta ignoto, mentre i Vendicatori rimasti in vita organizzano disperatamente una vendicativa risposta al titano pazzo nella remota speranza di portare indietro tutte le vittime della guerra.

Marvel Cinematic Universe: le 10 tappe fondamentali di un successo planetario, da Iron Man ad Avengers Endgame

Il film campione d'incassi è diretto ancora una volta da Anthony e Joe Russo e vanta uno dei cast più ricchi della storia del cinema. In poco più di dieci giorni il film Marvel è riuscito a superare Titanic nella classifica dei film con il maggiore incasso nella storia raggiungendo la cifra di ben 2 miliardi e 189 milioni di dollari, mentre ora punta dritto a infrangere il record assoluto che è detenuto, fin dal 2009, da Avatar di James Cameron. E per rimanere in tema di numeri, nel nuovo speciale video, abbiamo deciso di portare i nostri vendicatori preferiti a scuola divertendoci a dare ad ognuno di loro una pagella con relativo voto e commento, sperando però di non farli arrabbiare troppo. Ecco il video:

Avengers: Endgame è attualmente in sala e vede il ritorno dei mitici personaggi interpretati da Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Chris Evans, Josh Brolin, Brie Larson e Jeremy Renner. Si tratta del penultimo film della lunga fase tre dell'universo cinematografico Marvel, mentre a chiudere le danze sarà il blockbuster di prossima uscita dedicato all'arrampicamuri, Spider-Man: Far From Home.