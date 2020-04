Avengers: Endgame, una nuova fan art “virale” del film Marvel fa impazzire i social

Avengers: Endgame, un'immagine dal primo teaser trailer

L'artista BossLogic ha reinterpretato una celebre sequenza di Avengers: Endgame. La fan art, pubblicato su Twitter il 2 aprile, mostra i protagonisti nel momento in cui Captain America dice "Avengers, Assemble!", prima dello scontro finale con Thanos, solo che in questa occasione hanno uniformi legate all'ambito ospedaliero, nonché le immancabili mascherine.

Un omaggio al sistema sanitario americano e globale e alle persone che lottano quotidianamente per salvare coloro che sono affetti dal COVID-19. Bosslogic, celebre per le sue opere basate su film e serie TV di successo, ha taggato i fratelli Russo, registi del film, e quattro dei sei Avengers (Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth e Mark Ruffalo), con l'aggiunta dell'account ufficiale del ramo cinematografico della Marvel. Ha successivamente postato una versione aggiuntiva del disegno, dove si vede anche Thanos, ma con il virus al posto della testa.

BossLogic ha spesso omaggiato il Marvel Cinematic Universe e i suoi protagonisti, ed è quindi logico che abbia voluto chiamare in causa gli eroi più potenti della Terra, e Avengers: Endgame in particolare, per dire la sua sull'epidemia che ha colpito il pianeta. Un'iniziativa che è piaciuta anche ai diretti interessati, dato che Mark Ruffalo, interprete di Bruce Banner nei quattro film dedicati al team, ha condiviso il post originale tramite un retweet.

L'omaggio di BossLogic ad Avengers: Endgame è arrivato nel bel mezzo di un periodo movimentato per la Casa delle Idee, dato che proprio ieri la Disney ha annunciato lo spostamento di quasi tutte le sue prossime uscite, inclusi i lungometraggi Marvel: Black Widow, già rimandato in precedenza ma senza una nuova data, prenderà il posto di Eternals, che a sua volta occuperà lo slot di Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, e così via fino al luglio del 2022, mese in cui uscirà Captain Marvel 2, aggiunto ufficialmente alla scaletta nel medesimo comunicato.