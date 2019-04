Avengers: Endgame, il montaggio definitivo è più lungo del directors' cut dei Russo

Il montaggio definitivo di Avengers: Endgame sarà molto, molto lungo, addirittura più lungo del directors' cut dei fratelli Russo. Le tre ore abbondanti di Avengers: Endgame metteranno a dura prova i fan che non vogliono perdere neppure un secondo di visione. Curiosamente, la versione definitiva stavolta sarà perfino più lunga di quella montata in precedenza dai suoi autori.

Nel corso di un'intervista a Collider, i Russo hanno svelato che la versione definitiva di Avengers 4 non è cambiata di molto come durata, anzi è stata lievemente allungata rispetto al primo montaggio: "Abbiamo lavorato a questo film per più di un anno in fase di montaggio, lo abbiamo finito nel 2018 e la versione definitiva differisce di circa due minuti rispetto alla precedente. Racconta tante storie, per avere un coinvolgimento emotivo del pubblico occorre tempo. Il film contiene quasi tutte le scene che abbiamo girato, credo che la prima versione fosse leggermente più breve".

Avengers: Endgame - Natasha e Clint

L'idea che la durata finale di Avengers: Endgame non sia cambiata rispetto alla lavorazione è piuttosto interessante. già in precedenza i Russo avevano spiegato: "La durata dovrebbe aggirarsi sulle tre ore Non è cambiato molto rispetto al primo montaggio, anche se abbiamo girato molte nuove sequenze le abbiamo sostituite e siamo arrivati alla stessa durata perché la storia è così densa. Abbiamo talmente tanti personaggi che richiedono quel tempo per raccontare la loro storia." Naturalmente di fronte all'annuncio della durata ufficiale di Avengers: Endgame non sono mancati i commenti, talvolta ironici, talvolta preoccupati dei fan tanto che la star Mark Ruffalo ha suggerito di portarsi al cinema anche un pannolino.

