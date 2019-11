Avengers: Endgame, i fan hanno notato un misterioso elicottero nel film

In una scena di Avengers: Endgame compare un misterioso elicottero, che ci fa il velivolo in quel preciso momento del film?

I fan di Avengers: Endgame hanno notato la presenza di un misterioso elicottero che compare nel film. Dopo l'uscita in home video, la possibilità di vedere e rivedere la pellicola nei minimi dettagli ha portato alla luce alcuni dettagli, tra questi la presenza di un elicottero sullo sfondo di una scena importante.

La scena in questione si colloca nel finale, quando Hulk, Bucky e Falcon inviano indietro nel tempo Steve Rogers per rimettere al proprio posto le Gemme dell'Infinito. Sullo sfondo della scena compare un misterioso elicottero, dal momento che non vi sono dialoghi nel momento in questione su Reddit si sono accese le speculazioni sull'oggetto misterioso.

C'è chi ipotizza che l'elicottero sia servito agli eroi a raggiungere quella particolare location e a portare l'equipaggiamento con loro, altri suggeriscono che stia ripulendo il caos della battaglia finale contro Thanos, mentre c'è chi ironizza sostenendo che l'elicottero sta portando Rick Grimes di The Walking Dead. Il dibattito è aperto. Nel frattempo potete leggere la nostra analisi delle scene tagliate di Avengers: Endgame disponibili su Disney+.

