Avengers: Endgame, una scena tagliata spiega uno dei principali misteri del film

Una scena tagliata di Avengers: Endgame, svelata nella versione disponibile su Disney+, conterrebbe la spiegazione a uno dei principali misteri del film. La scena a prima vista non sembra così sconvolgente, ma in essa Marvel avrebbe risposto a uno dei principali quesiti posti dai fan.

Sappiamo che i viaggi nel tempo hanno alimentato il dibattito tra i fan di Avengers: Endgame. Il loro funzionamento è spiegato in uno dei momenti chiave del film, l'incontro tra Hulk e l'Antico nella New York del 2012. Disney+ ha svelato una versione alternativa di questo incontro, poi tagliata dal montaggio finale, che presenta alcune sostanziali differenze.

A differenza della versione definitiva, nella scena tagliata troviamo un Antico decisamente più rilassato, consapevole che gli Avengers dovranno respingere l'esercito di Thanos e che Bruce Banner è alla ricerca della Gemma del Tempo. La scena spiega il motivo per cui l'Antico non ha sentito il bisogno di occuparsi di Thanos finora: dal momento che non può vedere il futuro dopo la sua morte non ha idea di ciò che Thanos farà al mondo.

Come abbiamo visto nel film, è l'Antico a spiegare a Bruce Banner il funzionamento dei viaggi nel tempo, il personaggio sottolinea il fatto che, se qualcuno muore, sarà morto per sempre in quella timeline. Questo è il punto chiave che spiega perché alcuni eroi defunti, inclusi Vedova Nera, Loki e Gamora, non possono essere riportati indietro. Coloro che sono stati spazzati via dallo schiocco di dita di Thanos invece non sono morti, ma sono stati stati tolti dall'esistenza, come se fossero stati spostati in una dimensione alternativa da cui potranno fare ritorno grazie al sacrificio di Iron Man. Questa parte di spiegazione, però, è stata eliminata dalla versione definitiva per non confondere le menti degli eroi in missione.

Ma veniamo al punto chiave della versione tagliata dell'incontro tra Hulk e l'Antico: a un certo punto l'Antico dice a Bruce che che sottrarre le Gemme dalla loro timeline genererà nuove timeline. Ma aggiunge anche che riportare indietro le Gemme potrebbe piegare tutte le linee temporali in quella principale. Secondo questa spiegazione eventi come la fuga di Loki e il ritiro di Steve Roger dall'azione potrebbero essersi verificati nella timeline principale. In altre parole, Captain America potrebbe aver vissuto la sua esistenza pacifica con la moglie Peggy Carter, assistendo agli eventi che sono seguiti alla Seconda Guerra Mondiale, incluso il tramonto degli Avengers e il risveglio della sua versione giovane dall'ibernazione.

Nel finale di Avengers: Endgame, Marvel lascia intendere che la scelta di Cap di stare con Peggy ha creato per lui una nuova timeline. Gli sceneggiatori di Avengers: Endgame, però, non sono d'accordo con questa tesi e nelle interviste rilasciate lasciano intendere che l'esistenza alternativa di Steve Rogers potrebbe aver luogo nella timeline principale. La versione tagliata dell'incontro tra Hulk e l'Antico confermerebbe proprio questa seconda versione gettando una luce diversa sui viaggi del tempo. La parola passa ora ai fan.

Qui trovate la nostra analisi delle scene tagliate di Avengers: Endgame disponibili su Disney+.