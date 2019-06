Avengers: Endgame, Thor Grasso ha un nome ufficiale nell'MCU!

Marvel ha svelato il nome ufficiale di Thor Grasso, versione inedita del Dio del Tuono apparsa in Avengers: Endgame.

Avengers: Endgame, Chris Hemsworth è un Thor molto transandato

La nuova versione di Thor è stata una cosa delle migliori viste in Avengers: Endgame. Il Dio del Tuono in versione depressa, dimessa e casalinga ha scatenato l'ilarità del pubblico rappresentando una nuova sfida attoriale per Chris Hemsworth.

Al di là delle polemiche sollevate da Thor Grasso negli spettatori preoccupati per il politically correct, il personaggio è risultato toccante, vulnerabile e divertente. E' così che adesso i Marvel Studios si sono decisi a rivelare il nome ufficiale di Thor Grasso nell'MCU nei contenuti speciali della versione home video che riportano la seguente descrizione:

"Il suo aspetto è cambiato, ma il suo eroismo rimane! Esplorate il dietro le quinte per scoprire come Bro Thor sia stato creato."

Il nome scelto da Marvel, Bro Thor, fa riferimento più alla condizione mentale del personaggio che a quella fisica. Dopo la Decimazione, la depressione che ha colpito Thor lo ha spinto ad abbandonare tutte le responsabilità e a defilarsi dal ruolo di sovrano chiudendosi in casa in vestaglia a bere birra e ingozzarsi di junk food. Una versione eroica di Drugo Lebowski, per intenderci.

Come già sappiamo, Thor farà ritorno e probabilmente avrà perso peso e riconquistato la sua forma fisica invidiabile. Il futuro del personaggio di Chris Hemsworth nell'MCU è ancora tutto da scoprire. Qui potete leggere la nostra recensione di Avengers: Endgame.