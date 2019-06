Avengers: Endgame, Chris Hemsworth svela il segreto per prendere peso in stile Thor!

Avengers: Endgame mostra Chris Hemsworth in un'inedita versione grassa e la star australiana ha condiviso una divertente pubblicità che svela come prendere peso in stile Thor.

Avengers: Endgame ha proposto sugli schermi una versione inedita di Thor e Chris Hemsworth ha ora ironizzato sul suo look condividendo un esilarante post sui social.

Nel film si mostra infatti il leader di Asgard alle prese con le conseguenze emotive della sconfitta subita dopo lo schiocco di Thanos.

Il cinecomic Avengers: Endgame mostra così in azione un Thor grasso, spesso in preda alle emozioni e in difficoltà. La versione del personaggio è stata inoltre duramente attaccata online da chi sosteneva fosse offensiva nei confronti delle persone sovrappeso. Chris Hemsworth, interprete del "divino" supereroe, aveva però difeso il suo personaggio e ora online ha condiviso una divertente creazione in stile pubblicitario in cui spiega il modo in cui è possibile prendere peso velocemente come Thor.

Nella finta pagina di magazine, ideata da Fandom, Thor è il testimonial del regime più venduto ad Asgard per prendere peso e si dichiara: "Con l'aiuto della pizza, birra e Fortnite, ho guadagnato l'ambito blocco addominale più velocemente rispetto a un fulmine. I miei colleghi mi dicevano di controllarmi, ma io ho dico: 'Questa birra, mi piace, UN'ALTRA!!!".

La star australiana, parlando della versione grassa di Thor, aveva spiegato in che modo si è trasformato sul set: "Fisicamente, ha richiesto tre ore al giorno tra trucco e capelli. Poi ho dovuto indossare la tuta prostetica, soprattutto nelle scene in cui sono a torso nudo, un'enorme imbottitura di silicone che pesa circa 40 kg. E' stato devastante, avevo dei pesi ai polsi e alle caviglie per muovere gambe e braccia in modo differente che mi trascinavo sul set."

La reazione degli altri membri del cast, inoltre, è stata a momenti esilarante: "Le persone venivano da me per coccolarmi come se fossi incinto. Oppure cercavano di sedersi sul mio grembo come si fa con Babbo Natale. Mi sono sentito un vecchio, un nonno con un mucchio di ragazzini attorno. A un certo punto ti stanchi che la gente ti tocchi la pancia. Ora so come si sentiva mia moglie quando gli estranei toccavano la sua pancia mentre era incinta".

