Loki: annuncio ufficiale per la serie Marvel in arrivo sulla piattaforma Disney+

Walt Disney Company ha rivelato nuovi dettagli sul suo servizio streaming in arrivo a partire dal nome, Disney+. Tra gli annunci ufficiali è arrivata la conferma della serie tv Marvel dedicata al villain Loki.

Il CEO Disney Bob Iger ha confermato l'arrivo di una serie live-action incentrata sul personaggio di Loki (Tom Hiddleston) che sarebbe già in fase di sviluppo presso Disney+. A settembre era stato anticipato il possibile arrivo su Disney+ di serie Marvel dedicate a Loki e Scarlet Witch.

La domanda che tormenta i fan riguarda la presenza di Tom Hiddleston. Visto che Loki possiede l'abilità di trasformarsi in qualunque essere, è possibile che venga introdotta nello show una qualche versione alternativa del personaggio. Un altro quesito riguarda l'ambientazione temporale della serie: in quale punto dell'MCU si collocherà? Al momento non sappiamo neppure se il personaggio sia vivo o morto dopo essere stato strangolato da Thanos in Avengers: Infinity War.

Nel corso di una recente intervista, Tom Hiddleston ha dichiarato: "Ho sentito alcune interessanti teorie. Un paio di settimane fa ero in un parco a Londra, alcuni ragazzi mi hanno salutato e mi hanno fatto la stessa domanda. Mi hanno chiesto 'Tutte le altre volte in cui Loki è morto accoltella con la mano destra. Stavolta lo ha fatto con la mano sinistra' Che attenzione incredibile ai dettagli. Io non credo che sia davvero cattivo. Non lo è mai stato, neanche nella mitologia nordica, nel pantheon. Loki è un personaggio molto importante, affascinante, è il truffatore. E' qualcuno di cui gli dei hanno bisogno in un momento particolare. Molti conoscono la mitologia nordica, Loki rappresenta il caos in opposizione all'ordine, e a volte abbiamo bisogno di un po' di caos, Asgard non sarebbe lo stesso senza di lui."

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!