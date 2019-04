Avengers: Endgame, Mark Ruffalo sorprende lasciando la propria impronta in modo atletico

Avengers: Endgame segna la fine dell'Infinity Saga del Marvel Cinematic Universe e le star del cinecomic hanno ora lasciato le loro impronte, con un'inaspettata dimostrazione di agilità da parte di Mark Ruffalo, all'esterno del TLC Chinese Theatre di Los Angeles.

La cerimonia si è svolta nella giornata di martedì e ha permesso ai protagonisti del team di supereroi di entrare nella storia del cinema grazie alla propria presenza nell'iconica meta per chi si trova a Hollywood.

I protagonisti di Avengers 4 Chris Evans (Captain America), Chris Hemsworth (Thor), Scarlett Johansson (Vedova Nera), Jeremy Renner (Occhio di Falco), Mark Ruffalo (Hulk) e Robert Downey Jr. (Iron Man), accompagnati da Kevin Feige, hanno quindi lasciato la propria firma l'impronta delle proprie mani nel cemento durante una cerimonia.

L'interprete di Bruce Banner si è persino esibito in una prova atletica molto applaudita che ha sorpreso i presenti e gli stessi amici e colleghi che erano accanto a lui.

Ecco il video:

La storia di Avengers: Endgame riprende dal punto in cui si era interrotto Infinity War: con lo schiocco di dita di Thanos che ha fatto sparire nel nulla il 50% degli esseri viventi, compresi tantissimi supereroi Marvel. Come potete leggere nella nostra recensione di Avengers: Endgame, ci aspettano tre ore di vera tensione, che vi terrà incollati alla poltrona del cinema, insieme a momenti per i fan che hanno fatto impazzire il pubblico delle anteprime notturne.

In Avengers: Endgame rientreranno in azione molte star: oltre alla new entry rappresentata dal premio Oscar Brie Larson, interprete di Captain America, in azione ci saranno Scarlett Johansson (Black Widow), Danai Gurira (Okoye), Mark Ruffalo (Hulk), Don Cheadle (War Machine), Karen Gillan (Nebula) Robert Downey Jr. (Iron Man), Chris Hemsworth (Thor), Chris Evans (Captain America), Bradley Cooper (doppiatore di Rocket Racoon).