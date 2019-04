Avengers: Endgame, negli USA la maratona cinematografica dell'intera Infinity Saga!

Avengers: Endgame concluderà una fase molto importante del Marvel Cinematic Universe dopo ben 22 film e i fan dei cinecomic potrebbero assistere alle avventure degli eroi fin dal principio grazie a una maratona cinematografica dell'intera Infinity Saga.

L'evento si svolgerà in 11 sale statunitensi e in una canadese e prenderà il via il 23 aprile per poi concludersi il 25 dopo la proiezione di tutti i lungometraggi prodotti dallo studio e del nuovo film diretto dai fratelli Russo.

Fandango ha annunciato la maratona spiegando che i fan che decideranno di trascorrere ben 59 ore e 7 minuti nelle sale cinematografiche riceveranno degli oggetti da collezione oltre a poter vedere dei contenuti in esclusiva in attesa di scoprire cosa accadrà in Avengers 4 un'ora prima di tutti gli altri spettatori statunitensi.

La visione di quella che viene chiamata l'Infinity Saga, grazie al legame esistente nelle storie con le Gemme dell'Infinito, prenderà il via con Iron Man che è stato il primo cinecomic della Marvel nel 2008, seguito da L'incredibile Hulk che viene considerato parte del Marvel Cinematic Universe nonostante abbia Edward Norton, e non Mark Ruffalo, nel ruolo di Bruce Banner. Si passerà quindi a Iron Man 2, Thor, Captain America: il primo vendicatore e The Avengers. La maratona proseguirà con la fase 2 del Marvel Cinematic Universe che è composta da Iron Man 3, Thor: The Dark World, Captain America: The Winter Soldier, Guardiani della Galassia, Avengers: Age of Ultron e Ant-Man. La fase 3 è invece iniziata nel 2016 ed è composta da Captain America: Civil War, Doctor Strange, Guardiani della Galassia Vol.2, Spider-Man: Homecoming, Thor Ragnarok, Black Panther, Avengers: Infinity War, Ant-Man and the Wasp e infine Captain Marvel, tuttora in programmazione nei cinema di tutto il mondo. I fan, al termine dell'esperienza, scopriranno quindi come si concluderà la storia di Thanos.

Le persone che acquisteranno il biglietto per l'evento potranno comunque decidere quali titoli vedere ed entrare e uscire dalla sala quando desiderano, mantenendo la possibilità di assistere alla proiezione anticipata di Avengers: Endgame, film in arrivo nei cinema italiani il 24 aprile.

