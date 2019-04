Avengers: Endgame, Josh Brolin posta una foto del sedere "perfetto" di Thanos

Josh Brolin ha celebrato la premiere di Avengers: Endgame postando una foto del sedere di Thanos. Il Titano Pazzo e il suo fondoschiena sono stati al centro di una delle teorie più gettonate di Avengers: Endgame che vedeva coinvolto anche Ant-Man. Quale risposta migliore di questa?

Quando la teoria in questione gli è stata esposta da un giornalista di Variety sul red carpet di Avengers 4, Josh Brolin, interprete di Thanos, ha finto di non saperne niente aggiungendo "Thanos ha un fondoschiena? Hai visto cosa ho postato oggi? E' una pesca, è una pesca viola se ne avete mai vista una, è bellissimo." Ma gli hastag #powerliftingantmansquish e #flushanantman parlano chiaro.

Parlando della sua esperienza come interprete di Thanos, Josh Brolin ha aggiunto: "E' divertente. All'inizio uno poteva pensare che si trattasse di una voiceover o qualcosa di simile, ma non è così. Era tutto reale, ogni scena ci vedeva tutti insieme sul set. Thanos è diventato un personaggio che tutti amano per non volendolo amare e questo è molto bello. E' diventato un personaggio multidimensionale e nessuno lo avrebbe pensato."

Avengers: Endgame, chi morirà?

Cosa accadrà a Thanos dopo lo schiocco di dita? Gli Avengers riusciranno a vendicarsi della Decimazione e a riportare indietro i Caduti? Lo scopriremo in Avengers: Endgame, nei cinema italiani a partire da oggi 24 aprile. Per prepararvi alla visione potete leggere la nostra recensione di Avengers: Endgame spoiler free.