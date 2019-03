Avengers: Endgame, Josh Brolin espelle Ant-Man e la disgustosa teoria lassativa

Avengers: Endgame mostrerà lo scontro degli eroi con Thanos e Josh Brolin ha ora smentito in maniera ironica una teoria dei fan riguardante Ant-Man.

L'attore ha infatti risposto con un video alle ipotesi che il supereroe interpretato da Paul Rudd, che aveva già commentato dicendo che non ricorda nulla di simile negli script, si "introduca" nel corpo del villain per ucciderlo definitivamente.

Online era inoltre apparso un video in cui si erano unite due sequenze, una delle quali tratte da Avengers: Infinity War, per immaginare proprio il momento in cui l'eroe miniaturizzato entra nel corpo del nemico degli eroi Marvel.

Josh Brolin, messo a conoscenza delle insistenti voci riguardanti Avengers 4, ha ora condiviso un video su Instagram che lo ritrae mentre "espelle" la teoria sulla possibile causa della fine del suo personaggio, filmato accompagnato dalla didascalia: "La tensione intorno a ciò che accadrà in Avengers: Endgame. La posso sentire, come potete vedere. Voi ci riuscite?". Tra gli hashtag c'erano i divertenti Spinta Marketing di Thanos e Scarica Ant-Man.

Ecco il video:

Is this scene real? Does Ant-Man Really jump up the rectal cavity of Thanos in #AvengersEndgame ?! Is this how they #AvengeTheFallen?



Can you confirm this @ManaByte or @DanielRPK ?! pic.twitter.com/ewCmAyxuJv — Leroy Patterson (@HumanTackboard) March 28, 2019

Per ora non ci sono ancora indizi concreti riguardanti il modo in cui nel film diretto dai fratelli Russo gli Avengers cercheranno di sconfiggere Thanos, vendicare i caduti e forse farli ritornare "in vita", tuttavia le ipotesi più accreditate parlano di viaggi nel tempo e nel Regno Quantico. I due registi hanno però assicurato che i fan non hanno idea di ciò che li aspetta e che è stato ideato per loro in collaborazione con gli sceneggiatori Christopher Markus e Stephen McFeely.

Nel cast ci saranno ci saranno quindi Scarlett Johansson (Black Widow), Danai Gurira (Okoye), Mark Ruffalo (Hulk), Don Cheadle (War Machine), Jeremy Renner (Occhio di Falco), Karen Gillan (Nebula) Robert Downey Jr (Iron Man), Chris Hemsworth (Thor), Chris Evans (Captain America), Bradley Cooper (doppiatore di Rocket Racoon).

Avengers: Endgame arriverà nei cinema italiani il 24 aprile e non resta che attendere per scoprire come si evolverà il racconto dell'epico scontro.