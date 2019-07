Avengers: Endgame, Joe Russo e la frase shock su Tony Stark, arriva la smentita

Nelle ultime ore è circolata una frase attribuita a Joe Russo, che insieme al fratello Anthony ha firmato la regia di Avengers: Endgame, a proposito del destino di Tony Stark proprio nell'ultimo film.

Si parla appunto della morte di Iron Man, uno dei momenti più toccanti del film, che ha sconvolto tantissimi fan e creato non pochi dibattiti.

In particolare, le parole presenti in un'immagine pubblicata su Twitter sono attribuite a un'ospitata al Tonight Show da parte del regista, dove avrebbe detto queste parole: "Voglio essere onesto. Quando ho sentito Tony Stark definirsi un "miliardario, playboy, filantropo" nel primo Avengers ho deciso sin da quel momento che sarebbe morto in Avengers: Endgame. So che è amato da molti, ma non da me. Doveva andarsene."

Ovviamente, Joe Russo ha prontamente replicato tramite il suo account, smascherando il misfatto e dichiarando che quelle parole sono assolutamente false: "Per la cronaca, queste parole sono completamente false. Si tratta di ovvie falsità profondamente ridicole. In realtà volevo Tony morto in Civil War #uccidereTonyStark #laveritàsaltafuori"

To set the record straight, this quote is completely fake. It’s an obvious falsehood, and utterly ridiculous. I actually wanted Tony dead in Civil War...#killtonystark#thetruthisout @RobertDowneyJr pic.twitter.com/I4c48DpaBT — Russo Brothers (@Russo_Brothers) July 29, 2019

Dopo alcune ore dalla pubblicazione della falsa dichiarazione, il web si è scatenato e moltissimi fan hanno creduto a queste parole, rivoltandosi contro il regista.

Era comunque già palese che la dichiarazione potesse essere falsa, in primis perchè la coppia di registi nel primo Avengers non era minimamente coinvolta: infatti, i Fratelli Russo hanno diretto Captain America: Winter Soldier, Civil War, Avengers: Infinity War, e appunto, Avengers: Endgame.