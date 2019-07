Avengers: Endgame, il funerale di Tony Stark è la scena più costosa della storia del cinema?

Avengers: Endgame, l'armatura di Thanos

Il funerale di Tony Stark alla fine di Avengers: Endgame è stato il ciak più costoso della storia del cinema. A rivelarlo sono stati i due registi, Joe e Anthony Russo, durante la lunga chiacchierata che hanno fatto insieme a Kevin Smith ai microfoni di Imdb. La scena racchiude, infatti, quasi tutte le star che hanno partecipato fino ad allora ai vari film del Marvel Cinematic Universe e in effetti sommando tutti i loro cachet verrebbe fuori una cifra iperbolica.

"Probabilmente è lo shot più costoso tra quelli fatti extra. - ha dichiarato Joe Russo riferendosi alla scena dell'addio a Iron Man in Avengers: Endgame - Ci sono un sacco di stipendi messi insieme lì sullo schermo. E' stato il giorno più dispendioso della storia del cinema, al di fuori di Cleopatra". La chiosa finale è al peplum con Elizabeth Taylor dedicato alla regina d'Egitto, noto alle cronache per le cifre di produzione letteralmente faraoniche e il gossip che lo ha pervaso durante le riprese.

La scena di Avengers: Endgame come hanno rimarcato i due registi, è stata fatta con tutti gli attori presenti sul set, non ci sono perciò aggiunte digitali e per farli venire gli è stato teso un piccolo tranello: "Li abbiamo trascinati con la scusa che si sarebbe girata una sequenza aggiuntiva di un matrimonio. Non potevamo dire a nessuno la verità. - Così ha spiegato Joe Russo. - Poi però abbiamo iniziato a vestirli tutti di nero, al che qualcuno ha obiettato che fosse un matrimonio piuttosto strano. Solo allora gli abbiamo spiegato che era in realtà una cerimonia funebre".

Anthony Russo ha evidenziato che solo pochissimi attori sapevano la verità, tra le quali c'era Gwyneth Paltrow che interpreta la compagna di Tony Stark, Pepper Potts: "Abbiamo parlato con lei in precedenza proprio perché era un momento molto forte per il suo personaggio. Ma era una delle poche persone a conoscere la verità. La maggior parte di loro lo ha scoperto invece quel giorno, praticamente pochi minuti prima di iniziare a girare e, visto come è venuta la scena, questo testimonia quanto siano degli attori straordinari". A far fede a tutto ciò c'è anche la testimonianza di Tom Holland che ha raccontato a Jimmy Kimmel di quanto fosse entusiasta di questa sequenza del matrimonio, per poi arrivare per le riprese e notare che non tutto quadrava a dovere visto che era assente Robert Downey Jr..