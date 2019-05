Avengers: Endgame, Jeremy Renner condivide una foto strappalacrime dal set

Jeremy Renner ha condiviso via Instagram una foto strappalacrime che lo vede sul set di Avengers: Endgame in compagnia di Scarlett Johansson.

Avengers: Endgame è uno dei più grandi successi al botteghino di tutti i tempi ma ha anche spezzato il cuore dei fan almeno per due ragioni. Una delle quali è stata ricordata da Jeremy Renner che ha condiviso una foto strappalacrime dal dietro le quinte a un mese esatto dall'uscita nelle sale.

L'interprete di Occhio di Falco, in occasione dello speciale "mesiversario" di Avengers: Endgame, ha deciso di condividere con i suoi follower su Instagram una foto emblematica: lui, mano nella mano con la collega Scarlett Johansson impegnati nelle riprese di quella che è stata la loro ultima scena insieme e che i fan ricorderanno benissimo: i due Avengers amanti sono su Vormir per recuperare la Gemma dell'Anima. Il resto è ormai una triste storia del MCU.

In pochi minuti la bacheca dell'attore si è riempita di commenti emozionati nel ricordo di Natasha Romanoff, pur con la consapevolezza che non sarà stata di certo quella la sua ultima volta sul grande schermo. Nel 2020, infatti, la Marvel distribuirà lo standalone su Vedova Nera con protagonista Scarlett Johansson, film che svelerà qualcosa in più sulle misteriose origine dell'eroina.

