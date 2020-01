Avengers: Endgame e i diversi look di Captain Marvel nei concept art scartati per il film

Avengers: Endgame e i concept art scartati per il look e le acconciature di Captain Marvel nel film campione d'incassi al botteghino e candidato a un Oscar.

Avengers: Endgame cela ancora delle sorprese per i fan del Marvel Cinematic Universe, e spesso queste arrivano nella forma dei concept art scartati per il film, come questi che mostrano diversi look per la Captain Marvel interpretata da Brie Larson.

Ai tempi dell'uscita del film, trucco e parrucco di Carol Danvers in Avengers: Endgame fecero discutere molti fan del web, sia che si trattasse della versione "appena arrivata nella banda", sia di quella che vediamo anche in seguito nella stessa pellicola.

E a proposito di quest'ultima - che ricordiamo comprende un taglio di capelli decisamente più corto per l'eroina - il Director of Visual Development dei Marvel Studios, Andy Park, ha condiviso su Instagram dei concept art alternativi rispetto a quella poi scelta per il film.

"Dopo aver ideato il design del costume di Captain Marvel per Avengers: Endgame, mi è stato chiesto di esplorare delle acconciature per lei. Ne ho realizzate anche di più di quelle che vi sto mostrando. Quale scegliereste? Queste erano davvero divertenti" ha scritto Park nella caption che accompagnava l'immagine.

Come possiamo vedere, molti di questi design non prevedevano un taglio drastico come quello visto nel film, bensì variazioni di trecce e acconciature più elaborate.

A seguire, Park ha postato anche delle ulteriori versione dell'elmo di Carol (e un taglio diverso).

E voi quali avreste preferito?

Avengers: Endgame è attualmente in corsa per l'Oscar nella categoria Migliori Effetti Speciali.