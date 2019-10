Avengers: Endgame, l'incontro di Star-Lord e Gamora e l'interpretazione di un fan

Avengers: Endgame, una scena con Thanos, alias Josh Brolin

Un fan di Avengers: Endgame ha commentato in rete la storyline legata a Star-Lord e Gamora, sottolineando la dimensione tragica della scena in cui i due si ritrovano. Ricordiamo che la figlia adottiva di Thanos era stata uccisa dal padre nel precedente Avengers: Infinity War, e Peter Quill lo era venuto a sapere poco prima di smaterializzarsi in quanto vittima della decimazione. Cinque anni dopo lui riappare sulla Terra e si imbatte in un'altra Gamora, venuta dal 2014 tramite un viaggio nel tempo. Solo che per Quill, come spiegato poco prima da Peter Parker, sono passati pochi minuti dalla battaglia su Titano.

Ecco quindi la lettura che ha dato un fan su Reddit, allegando la foto dell'incontro tra i due: "Dal suo punto di vista, ha saputo della morte di Gamora circa venti minuti prima di questa scena. Immaginate la confusione." Altri hanno commentato la cosa aggiungendo che lei è ringiovanita di cinque anni e che l'esperienza sarà stata ancora più straniante perché era la prima volta dal 1988 che Quill metteva piede sul pianeta Terra.

Attualmente non sappiamo come si evolverà la storyline. Avengers: Endgame si conclude con Quill che programma il computer dell'astronave per rintracciare la nuova Gamora, la cui sopravvivenza allo schiocco delle dita di Tony Stark è stata confermata dai registi (in pratica, Stark ha scelto di eliminare solo Thanos e i suoi alleati, di cui Gamora non faceva più parte). Presumibilmente farà parte della trama di Guardians of the Galaxy Vol. 3, che concluderà la storyline del team introdotto cinque anni fa. Il film sarà scritto e diretto da James Gunn, autore dei primi due episodi, e dovrebbero tornare tutti i membri del team. Il finale del quarto film degli Avengers suggeriva che anche Thor entrasse a far parte della squadra, ma difficilmente lo vedremo al fianco dei Guardiani perché gli eventi del loro terzo lungometraggio si svolgeranno dopo quelli di Thor: Love and Thunder.