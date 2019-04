Avengers: Endgame, i fratelli Russo: "Fate come Doctor Strange: non rivelate spoiler!"

Avengers: Endgame arriverà nei cinema tra poco più di 24 ore e i fratelli Russo, registi dell'atteso cinecomic, hanno condiviso un nuovo appello per invitare i fan a non rivelare spoiler.

I due filmmaker hanno infatti condiviso sui social media una divertente immagine che ribadisce l'invito già fatto una settimana fa con una lettera in cui si ricordava come milioni di persone vogliono scoprire come si concluderà lo scontro tra gli eroi e Thanos, rendendo la diffusione di anticipazioni un'azione irrispettosa e sconsiderata.

In vista della première e della distribuzione nei cinema di Avengers 4, i fratelli Russo hanno quindi scelto di pubblicare online un'immagine in cui viene ritratto l'attore britannico Benedict Cumberbatch nel ruolo di Doctor Strange.

La foto, tratta dal precedente capitolo della storia Avengers: Infinity War, è accompagnata dalla frase: "Ricordatevi che Dr. Strange ha visto la "Fine dei giochi" 14 milioni e seicentocinque volte. E non ha rivelato nulla. Siate come Doctor Strange".

La sinossi ufficiale di Avengers: Endgame, in arrivo nei cinema il 24 aprile, è la seguente: Il drammatico corso degli eventi messo in moto da Thanos che ha spazzato via metà dell'universo e ha decimato il team degli Avengers spinge gli Avengers superstiti a imbarcarsi in un'ultima missione nell'epica conclusione del 22° film dei Marvel Studios, Avengers: Endgame.

Il film concluderà le prime tre fasi del Marvel Cinematic Universe che ha preso il via nel 2005 con la prima avventura di Iron Man.

