Avengers: Endgame, Hugo Weaving: "Il mio Teschio Rosso non è nel film perché Marvel è impossibile"

Hugo Weaving ha motivato l'assenza del suo Teschio Rosso da Avengers: Endgame spiegando che trattare con Marvel è impossibile. L'attore australiano ammette che avrebbe voluto tornare nel ruolo del villain in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, ma i negoziati con Marvel non sono andati bene.

Hugo Weaving nelle mostruose vesti di Red Skull in Captain America

Nel 2011 Hugo Weaving ha interpretato il villain in Captain America: il primo vendicatore ed era disponibile a fare ritorno negli ultimi due capitoli della saga degli Avengers. Anche i fratelli Russo hanno confermato le trattative, senza però svelare il motivo del mancato accordo.

Adesso ci ha pensato Weaving nel corso di un'intervista a Time Out in cui dichiara: "Avrei voluto tornare a interpretare Teschio Rosso, è molto divertente. Eravamo tutti obbligati a firmare per tre film: pensavo che Teschio Rosso probabilmente non sarebbe tornato in Captain America, ma avrebbe potuto tornare come villain in The Avengers. Poi, però,hanno fatto retromarcia sui contratti che avevamo accettato e i soldi per The Avengers erano molto meno di quelli che avevo avuto la prima volta, e questo era per due film. Ma la promessa quando avevamo firmato la prima volta era che il compenso sarebbe aumentato. Mi hanno detto 'Si tratta solo di un lavoro di voce, non è niente di che'. Ho scoperto che negoziare con loro era impossibile."

A doppiare Teschio Rosso in Avengers: Endgame, nella scena chiave su Vormir, è l'interprete di The Walking Dead Ross Marquand, con il personaggio renderizzato in CGI. Hugo Weaving ha svelato anche le ragioni per cui non farà parte del cast di The Matrix 4.