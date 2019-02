Gwyneth Paltrow pronta a dire addio ai film Marvel: "Sono troppo vecchia"

Gwyneth Paltrow ha annunciato ufficialmente di essere pronta a dire addio al Marvel Cinematic Universe in cui ha interpretato il ruolo di Pepper Potts, la segretaria di Tony Stark e, successivamente, sua fidanzata. L'interprete della giovane ha sottolineato, intervistata da Variety, che Avengers: Endgame (in arrivo nelle sale il 24 aprile) sarà quasi sicuramente la sua ultima apparizione nei cinecomic, spiegandone i motivi.

Gwyneth ha raccontato: "A questo punto sono un po' vecchia per indossare una tuta e tutto il resto. Mi sento davvero fortunata perché ho avuto la possibilità di interpretare il ruolo, mi hanno convinta a farlo".

L'attrice premio Oscar non era infatti convinta all'idea di entrare nel cast di un lungometraggio tratto dai fumetti: "Ero amica del regista Jon Favreau. Realizzare il primo Iron Man è stata un'esperienza così meravigliosa e poi poter vedere quanto sia diventato importante per i fan".

Pepper, in futuro, potrebbe però apparire con un cameo o con dei flashback e Gwyneth ha ribadito: "Mi sento onorata nel far parte di qualcosa per cui le persone provano così tanta passione. Ovviamente se dicessero 'Puoi tornare per un giorno?' sarei sempre disponibile se avessero bisogno di me".

La star ha inoltre commentato la nomination agli Oscar di Black Panther sostenendo che non ci sarebbe nulla di sbagliato nella vittoria di un Oscar: "Ho amato il film. Ho pensato che fosse davvero potente e culturalmente importante. Quindi penso che sia grandioso che fosse nominato. Voglio dire, è così fantastico"".