Avengers Endgame è ispirato ad un fumetto Marvel?

Qual è il fumetto da cui sarebbe tratto Avengers: Endgame, il film dei fratelli Russo che arriverà nelle nostre sale il 24 aprile? Una domanda logica dato che il titolo del film non rimanda a nessuna storyline iconica dell'universo Marvel cartaceo.

Non che questo sia per forza indicativo dell'eventuale trama: ancora oggi in rete si leggono commenti più o meno furibondi di fan rimasti delusi perché Avengers: Age of Ultron non aveva nulla in comune con l'omonimo fumetto (dove tutti gli eroi devono viaggiare nel tempo per fermare la perfida intelligenza artificiale). Persino il precedente Avengers: Infinity War, nonostante l'appellativo, non è un adattamento della miniserie uscita nel 1992.

Ovviamente non possiamo sbilanciarci troppo sulle possibili ispirazioni di Avengers 4 per il semplice motivo che la trama è sostanzialmente un mistero (sappiamo solo che ciò che resta degli Avengers e dei Guardiani della Galassia cercherà di sistemare l'universo dopo le azioni di Thanos), ma ci sono elementi che suggeriscono la medesima fonte usata per Avengers: Infinity War, ossia la miniserie The Infinity Gauntlet (Il Guanto dell'Infinito in italiano), data alle stampe nel 1991. La storia ruota attorno al tentativo di Thanos di riequilibrare l'universo, servendosi delle Gemme dell'Infinito per eliminare metà di tutte le forme di vita. Nel fumetto lo fa principalmente per fare colpo su Lady Morte, mentre al cinema la motivazione ufficiale è far sì che la mancanza di risorse non porti alla caduta di intere civiltà come accaduto sul suo pianeta natale Titano.

Leggi anche: Disney, un 2019 di film e incassi record: da Avengers: Endgame a Il Re Leone, quali esiti al boxoffice

In entrambe le versioni riesce nel suo intento, prima che gli eroi rimasti si uniscano per neutralizzarlo e annullare gli effetti del Guanto. Almeno un elemento della storia originale sarà presente sullo schermo tra un mese: nel primo trailer vediamo infatti l'armatura di Thanos usata come spaventapasseri su Titano II, il che indica che dovremmo vedere il folle alieno in modalità "contadino", ritiratosi a vita privata e contemplativa dopo aver ottenuto il potere che cercava. Quanto al modo in cui verrà sconfitto, non ci resta che aspettare. Una sola cosa è certa: non sarà coinvolto Adam Warlock, entità onnipotente il cui esordio nel Marvel Cinematic Universe è previsto negli anni a venire.

Avengers: Endgame è uno dei film più attesi del 2019: l'ultimo colossale capitolo della fase 3 del MCU (il film si aggirerà intorno alle 3 ore di durata), ancora per la regia di Joe e Anthony Russo, arriverà nelle sale italiane il 24 aprile 2019.