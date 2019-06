Avengers: Endgame, i fratelli Russo smentiscono la teoria sul Ti amo 3000

I fratelli Russo, i registi di Avengers: Endgame, hanno praticamente ucciso la teoria sul Ti Amo 3000 nel giro di una sola frase. Di cosa parliamo? Della teoria sulla durata complessiva dei film fin qui realizzati all'interno del Marvel Cinematic Universe.

Ieri è stata rivelata la durata di Spider-Man: Far From Home e quel numero è sembrato a tantissimi fan una conferma: quei 129 minuti, uniti al minutaggio degli altri cinecomic Marvel, davano come risultato esattamente 3.000. Che è poi proprio quel numero con cui la piccola Morgan, in Avengers: Endgame, ha quantificato l'amore per il papà Tony Stark. Quella frase, Ti Amo 3000, è stata sfruttata anche per il poster realizzato per il ritorno in sala di Avengers: Endgame. Possibile che tutto questo sia casuale?

Ebbene, sarà una delusione per molti, ma a quanto pare sì, si tratta solo di una coincidenza e a confermarlo sono stati i fratelli Russo nel corso di un'intervista con DecoDrive: "Si tratta solo di una coincidenza, non siamo così intelligenti e pianificatori. Realizzare questi film è già abbastanza difficile. Calcolare addirittura un conteggio così preciso per le durate complessive è quasi assurdo". Certo, Marvel non si è ancora schierata in questa storia ma forse possiamo prendere la versione dei due registi come sufficientemente ufficiale.

Proprio loro, il mese scorso, avevano d'altronde spiegato che "Ti amo 3000" non era neppure una battuta inserita nel copione originario. Ad insistere per poterla pronunciare nel film era stato proprio Robert Downey Jr., nascondendo in quelle tre parole un omaggio a uno dei suoi figli, vero artefice della frase diventata ormai iconica.