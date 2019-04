Avengers: Endgame: in arrivo su Fortnite un crossover con il cinecomic

Avengers: Endgame sta arrivando nei cinema di tutto il mondo e per celebrare l'evento si svolgerà un crossover con Fortnite, il popolare videogioco.

Epic ha infatti condiviso alcune immagini che anticipano l'incontro che avverrà il 25 aprile con una serie di immagini che svelano cosa possano attendersi i fan.

Un anno fa Fortnite aveva già dato il via a un evento che aveva coinvolto il personaggio di Thanos in occasione del debutto nei cinema di Infinity War e i teaser pubblicati online fanno presupporre che per Avengers: Endgame saranno coinvolti tutti gli eroi della Marvel.

Le immagini sembrano anticipare una modalità di gioco che potrebbe permettere agli utenti di usare le armi di Captain America, Iron Man e Thor.

Il mashup con la storia di Thanos, un anno fa, era durato solo una settimana e per ora Epic non ha rilasciato ulteriori dettagli, tuttavia l'attesa finirà tra poche ore!

La trama di Avengers: Endgame prende il via dove si era interrotto Infinity War: con il devastante schiocco di dita di Thanos che ha cancellato dalla faccia della terra il 50% dell'umanità, compresi tantissimi supereroi Marvel. Come potete leggere nella nostra recensione di Avengers: Endgame, ci aspettano tre ore di vera tensione, che vi terrà incollati alla poltrona del cinema, insieme a momenti per i fan che hanno fatto impazzire il pubblico delle anteprime notturne.

In Avengers: Endgame rientreranno in azione molte star: oltre alla new entry rappresentata dal premio Oscar Brie Larson, interprete di Captain America, in azione ci saranno Scarlett Johansson (Black Widow), Danai Gurira (Okoye), Mark Ruffalo (Hulk), Don Cheadle (War Machine), Karen Gillan (Nebula) Robert Downey Jr. (Iron Man), Chris Hemsworth (Thor), Chris Evans (Captain America), Bradley Cooper (doppiatore di Rocket Racoon).