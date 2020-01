Avengers: Endgame, il fondoschiena di Captain America censurato nella versione televisiva

La battuta sul fondoschiena di Captain America eliminata dalla versione televisiva di Avengers: Endgame insieme ad alcune frasi poco appropriate.

Il fondoschiena di Captain America sarebbe stato vittima della censura nel passaggio televisivo di Avengers: Endgame. Uno dei momenti più divertenti del film, quello in cui Ant-Man fa una battuta sul sedere di Captain America, sarebbe stato tagliato insieme ad altre scene ritenute poco edificanti nel passaggio televisivo.

Avengers: Endgame, una scena con Chris Evans

A dar la notizia della censura che si è abbattuta su Avengers: Endgame è un utente Reddit che ha visto il film mentre si trovava in ospedale, svelando che alcuni momenti e le parolacce sono state eliminate dalla versione televisiva. A scomparire è l'intera sequenza del gioco di parole sul sedere di Captain America, uno dei momenti più divertenti del film. Curiosamente, le scene violente non sarebbero state eliminate, neppure quella in cui Thanos viene mutilato e ucciso da Thor.

Avengers: Endgame, una foto riassume tutte le inquadrature del lato B di Captain America!

A mesi di distanza dall'uscita in sala, Avengers: Endgame continua a essere un incredibile fenomeno di costume, inserito anche nella lista dei film del 2019 da vedere secondo la redazione di Movieplayer.it. Negli USA, Avengers: Endgame è disponibile su Disney+.