I film da vedere del 2019 secondo la redazione di Movieplayer.it

Il film da vedere secondo i redattori di Movieplayer.it tra quelli arrivati in Italia nel 2019, tra uscite in sala e canali streaming: un anno di film imperdibili!

Parasite: Woo-sik Choi con So-dam Park durante una scena

Il 2019 è stato un anno di grande cinema, su questo ci sono pochi dubbi, con film bellissimi arrivati nelle nostre sale e la conferma dei servizi streaming, soprattutto di Netflix, come valida fonte per opere di qualità da proporre a pubblico, critica e premi. È quindi sempre più necessario, nonché difficile, il nostro lavoro di selezione e filtro, come guida per individuare i film da vedere del 2019, che ci ha portato a individuare la top 20 dei lungometraggi dell'anno concluso da qualche giorno.

Anche quest'anno abbiamo operato secondo i criteri delle annate precedenti, per individuare sì i film imperdibili del 2019, ma cercando di indicarvi anche quelle gemme nascoste nell'ombra dei grandi titoli che hanno catalizzato l'attenzione. Per questo abbiniamo alla classifica che è sintesi delle preferenze dell'intera redazione anche le top 20 dei singoli redattori, perché in un mondo del cinema sempre più ampio, ci sono opere che arrivano a tutti, ma anche film che riescono ad toccare in modo diverso i cuori di ognuno di noi. Allo stesso modo vogliamo, come ogni anno, dare spazio a voi lettori, invitandovi a votare per il meglio dell'anno appena concluso nei nostri consueti Movieplayer Awards che premiano i migliori film e le migliori serie del 2019.

I film da vedere del 2019 per la nostra redazione

Parasite Storia di un matrimonio Joker The Irishman C'era una volta a Hollywood La favorita Dolor y Gloria Il traditore Cena con delitto - Knives Out Noi L'ufficiale e la spia Midsommar Ritratto della giovane in fiamme Avengers: Endgame Green Book Il Corriere - The Mule Toy Story 4 Suspiria The Farewell - Una bugia buona Burning

I 20 film più belli del 2019

Le classifiche dei singoli redattori

La top 20 di Valentina Ariete

Parasite: Woo-sik Choi, So-dam Park in una scena

Questo 2019 sembra l'abbia fatto apposta a stravolgere le nostre personali classifiche dei migliori film del decennio cinematografico appena concluso: Tarantino, Scorsese, Almodóvar, Polanski, Bellocchio, autori più che consolidati, hanno sfornato la summa della propria cinematografia. Non solo: a sorpresa, i migliori sono stati messi in discussione dal genio di Bong Joon-ho, che ha scompigliato ancora le carte in tavola e ci ha letteralmente messo tutti "in ginocchio da lui". Non resta quindi che fare, come Joker, "un bel sorriso" per questa annata che ricorderemo a lungo.

Parasite

C'era una volta a Hollywood

Joker

Dolor y Gloria

The Irishman

L'ufficiale e la spia

La Favorita

Il traditore

Storia di un matrimonio

Suspiria

Border

Ritratto della giovane in fiamme

Rocketman

I fratelli Sisters

La mafia non è più quella di una volta

Wolf Call

Il corriere

Midsommar

Un giorno di pioggia a New York

John Wick 3

La top 20 di Elisabetta Bartucca

Quando un giorno ripenserò al 2019 in termini cinematografici, non potrò che mettere a fuoco un titolo: Parasite, Palma d'Oro a Cannes e tra i favoriti agli Oscar 2020 come Miglior film in lingua straniera. Il film del sudcoreano Bong Joon-ho sfugge a qualsiasi classificazione di genere spaziando dalla commedia alla satira sociale fino al thriller. Spietato, nero, esteticamente elegante, di straordinaria precisione tecnica e disincantata fotografia del divario sociale moderno, Parasite ha tutto quello che gli serve per essere il miglior film dell'anno. Parlano gli spazi e il tempo.

Parasite

La favorita

Storia di un matrimonio

Joker

The Irishman

Green Book

Dolor y Gloria

L'ufficiale e la spia

Ritratto della giovane in fiamme

The Farewell - Una bugia buona

Una notte di 12 anni

Burning

Il traditore

Martin Eden

Vice

Dov'è il mio corpo

C'era una volta a Hollywood

Panama Papers

Toy Story 4

Ad Astra

Recensione La favorita: Eva contro Eva alla corte d'Inghilterra

La top 20 di Max Borg

Parasite: una scena del film con Yeo-Jeong Cho

Un anno ricco di ottime proposte, tra sala e streaming, grandi uscite e titoli più piccoli, tutto all'insegna della natura multiforme del mezzo cinematografico. Sono venti film che mi hanno fatto ridere, piangere, riflettere, sognare, spesso in contemporanea o quasi. Prima posizione per il capolavoro di Bong Joon-ho, per la scrittura precisa, l'ottimo cast e l'uso sublime della musica di Gianni Morandi in una delle scene più importanti.

Parasite

La casa di Jack

The Irishman

Midsommar

Dov'è il mio corpo?

Noi

Ritratto della giovane in fiamme

Glass

Avengers: Endgame

Toy Story 4

C'era una volta a... Hollywood

Joker

Il mostro di St. Pauli

Tesnota

La famosa invasione degli orsi in Sicilia

Il traditore

Cena con delitto - Knives Out

The Farewell - Una bugia buona

John Wick 3: Parabellum

Storia di un matrimonio

La top 20 di Antonio Cuomo

Storia di un matrimonio: un'immagine dei protagonisti

Si è chiusa una grande annata di cinema. Così difficile da sintetizzare in una lista che abbia senso, perché sontuosa composizione di anime diverse della stessa arte. I film che seguono sono stati scelti per ciò che mi hanno lasciato, per il loro impatto, ancor prima che per la mera qualità artistica: l'estrosa anarchia di generi della Palma d'oro Parasite; la forza dirompente delle emozioni trasmesse da Noah Baumbach e i suoi splendidi interpreti; il grande spettacolo per tutti, che trova definitivo compimento nel traguardo di quel cammino decennale che è stato l'Universo Cinematografico Marvel. Il cinema è e deve essere una casa accogliente, in cui tutti devono poter trovare spazio, e nel 2019 lo è stato.

Parasite

Storia di un matrimonio

Avengers: Endgame

Joker

La favorita

Dolor y Gloria

Cena con delitto - Knives Out

C'era una volta a... Hollywood

Ritratto della giovane in fiamme

Klaus

L'ufficiale e la spia

The Farewell

The Irishman

La paranza dei bambini

Green Book

Le Mans '66

Il traditore

Il corriere

Un giorno di pioggia a New York

La famosa invasione degli orsi in Sicilia

Parasite, la recensione: la sinfonia della separazione sociale

La top 20 di Valentina D'Amico

Storia di un matrimonio: Scarlett Johansson, Adam Driver in una scena del film

In un'annata piena di film importanti, ciò che mi resterà in mente è soprattutto la delicatezza con cui Noah Baumbach descrive la fine di un amore in Storia di un matrimonio, l'energia dirompente della performance di Joaquin Phoenix in Joker, un film che ci insegna come anche i cinecomic possano osare rivolgendosi (finalmente!) a un pubblico adulto, il talento nella narrazione di Martin Scorsese, che ti incolla al cinema (tv, laptop o quel che si voglia) per tre ore e mezzo senza un momento di noia, e la passione cinefila di Quentin Tarantino unita alla perizia tecnica di un regista che sembra nato con l'occhio incollato alla cinepresa.

Storia di un matrimonio

Joker

The Irishman

C'era una volta a Hollywood

Parasite

Light of my Life

Noi

Il traditore

L'ufficiale e la spia

Cena con delitto

Le Mans '66 - La grande sfida

Doctor Sleep

La paranza dei bambini

Midsommar

Suspiria

Un giorno di pioggia a New York

La favorita

La casa di Jack

John Wick 3

Un'altra vita - Mug

La top 20 di Carlotta Deiana

Una suggestiva immagine di Midsommar

L'anno che ci siamo lasciati alle spalle dal punto di vista cinematografico ci ha stupito e affascinato, spesso in maniera del tutto inaspettata: da film drammatici come a Storia di un matrimonio, sorpresa indiscussa del Festival di Venezia, passando per l'originalissimo Cena con delitto - Knives Out, fino a perle che è difficile inquadrare in unico genere come Parasite. Gli horror, poi, ci hanno piacevolmente stupito anche quest'anno: Noi e Midsommar, entrambe opere seconde, dimostrano ancora una volta che i film di questo tipo hanno tanto da offrire agli amanti del cinema in generale. Questo 2019 si è quindi dimostrato ricco di capolavori: dai film d'autore a quelli di genere, dai blockbuster imperdibili fino a qualche gemma tutta italiana.

Storia di un matrimonio

Parasite

Joker

Cena con Delitto - Knives Out

La favorita

Midsommar

Il traditore

Rocketman

Noi

L'ufficiale e la spia

Il primo re

C'era una Volta... a Hollywood

Dolor y Gloria

The Report

The Irishman

The King

Avengers: Endgame

Spider-Man: Far From Home

Green Book

La mafia non è più quella di una volta

Storia di un matrimonio, la recensione: l'amore secondo Noah Baumbach

La top 20 di Maurizio Ermisino

C’era una volta a… Hollywood: Brad Pitt e Leonardo DiCaprio in un'immagine del film

"La poesia è una sorta di ritorno a casa" recitava una massima del poeta Paul Celan. Può esserlo anche il cinema. Un ritorno a casa è la sensazione che si prova in C'era una volta a... Hollywood: per chi ama Quentin Tarantino c'è il suo cinema all'ennesima potenza, eppure diverso, sorprendente. È un ritorno a casa, ogni volta, sorprendente quello dei protagonisti di Parasite. È una casa che si divide in due, e con essa una famiglia, quella di Storia di un matrimonio. E il ritorno segna anche le storie de Il traditore, Dolor y Gloria, Il corriere, Toy Story 4, Un giorno di pioggia a New York. È un ritorno a casa - guardate l'ultima scena - anche Star Wars: L'ascesa di Skywalker, che chiude un'era iniziata 42 anni fa, e in classifica deve esserci, così come Avengers: Endgame e The Irishman che, ognuno a suo modo, chiudono un discorso.

C'era una volta a... Hollywood

Parasite

Storia di un matrimonio

Klaus

Il traditore

Dolor y Gloria

Il corriere - The Mule

Toy Story 4

Un giorno di pioggia a New York

Star Wars: L'ascesa di Skywalker

Avengers: Endgame

The Irishman

Joker

Non succede, ma se succede

Glass

Creed II

The Informer

Ira

Che fine ha fatto Bernadette?

6 Underground

C'era una volta a... Hollywood, la recensione: Tarantino torna a celebrare il cinema

La top 20 di Giuseppe Grossi

Joker: un primo piano di Joaquin Phoenix

Forse il miglior anno dei nostri anni Dieci. L'anno delle grandi saghe epiche arrivate al tramonto, l'anno dei vecchi non ancora stanchi, l'anno dei grandi autori in stato di grazia. Guardando la top five che segue, il 2019 è stato l'anno del cinismo discantato. Dalla ferocia sociale di Parasite all'ascesa criminale senza scrupoli di Parasite, passando per il cinismo sottile de La favorita e l'alienazione partorita dall'assenza di empatia vista in Joker. Per fortuna c'è Storia di un matrimonio a ricordarci che il Bene è più forte di tutto. Anche dell'amore.

Parasite

The Irishman

Marriage Story

La favorita

Joker

Border - Creature di confine

La vita invisibile di Euridice Gusmao

Dolor Y Gloria

Il Corriere - The Mule

C'era una volta a...Hollywood

L'ufficiale e la spia

Toy Story 4

Burning

Noi

Midsommar

Van Gogh

Cena con delitto

Klaus

Creed 2

Avengers: Endgame

La top 20 di Luca Liguori

Parasite: Song Kang-ho in un'immagine del film

Se dovessimo giudicare la qualità di un'annata cinematografica dalla difficoltà nello scegliere i 20 titoli migliori, ecco, questo 2019 sarebbe da dieci e lode. Tra i tantissimi dubbi, una sola certezza: Parasite di Bong é un film che ha veramente tutto ma, soprattutto, é un film che riesce a raccontare il mondo di oggi attraverso i generi cinematografici. Se non fosse stato per questo vero e proprio miracolo coreano, trovare un altro vincitore sarebbe stato difficilissimo perché i film di Baumbach, Almodovar e Scorsese sono tutti e tre eccelsi, tutti e tre grandi opere attoriali che rappresentano la summa delle loro (brillanti) carriere. Tutto questo a chiusura di un decennio dove, a detta di molti, la Disney, i reboot/remake, i cinecomic e lo streaming avrebbero ucciso la settimana arte. E allora diciamolo tutti in coro: il cinema é morto, evviva il cinema!

Parasite

Storia di un matrimonio

Dolor y Gloria

The Irishman

Joker

Knives Out

Noi

La favorita

Burning

L'ufficiale e la spia

Il traditore

Green Book

Midsommar

The Rider

C'era una volta a Hollywood

Le Mans' 66

Martin Eden

Un giorno di pioggia a New York

Avengers Endgame

La casa di Jack

Dolor y gloria, la recensione: tutto su Pedro Almodóvar

La top 20 di Stefano Lo Verme

Suspiria: un'immagine di Dakota Johnson

I frammenti di un discorso amoroso racchiusi nell'ironico e struggente Storia di un matrimonio rappresentano la mia visione più emozionante dell'anno appena trascorso e il vertice di una classifica che, nei primi posti, include anche il feroce gioco di seduzione e di potere messo in scena ne La favorita e l'ipnotica danza nelle tenebre di un horror coraggioso e ammaliante quale Suspiria. Ma la mia personale antologia del 2019 comprende pure grandi maestri come Martin Scorsese e Marco Bellocchio, entrambi alle prese con il crepuscolo del gangster movie, e poi ancora due gioielli del cinema coreano diversissimi fra loro, Parasite e Burning, la discesa nella follia e nella violenza raccontata in Joker, Noi e Midsommar, l'elegia tarantiniana di C'era una volta a... Hollywood, il cupo affresco della recente storia americana offerto in The Report e Vice e l'autoritratto d'artista di Dolor y gloria... esempi memorabili di un'altra, straordinaria annata di cinema.

Storia di un matrimonio

La favorita

Suspiria

The Irishman

Il traditore

Parasite

Joker

Burning

C'era una volta a... Hollywood

The Report

Vice

Noi

Vox Lux

Dolor y gloria

I figli del fiume giallo

The Front Runner

Copia originale

Midsommar

Green Book

Toy Story 4

La top 20 di Matteo Maino

C'era una volta a... Hollywood: Margot Robbie in un'immagine del teaser trailer

Lo ammettiamo, è stata dura! Il 2019 si è caratterizzato da molte cinematografie diverse con molti film eccezionali. Impossibile escludere alcuni film appartenenti alla passata stagione ma usciti in Italia solo quest'anno. Podio per tre pellicole che rappresentano tre modi di intendere il cinema: dal dramma intimo ed emozionante di Baumbach all'Amarcord tarantiniano fino a premiare come film dell'anno Parasite, il film più divertente, imprevedibile, intelligente, anomalo dell'anno.

Parasite

C'era una volta a Hollywood

Storia di un matrimonio

The irishman

Joker

Climax

Midsommar

Suspiria

Ritratto della giovane in fiamme

Il traditore

Noi

La favorita

L'ufficiale e la spia

Dolor y gloria

La casa di Jack

Cena con delitto - Knives Out

Toy Story 4

Avengers: Endgame

Pinocchio

Dilili a Parigi

The Irishman, recensione: Martin Scorsese porta su Netflix cinema, vita e rimpianti

La top 20 di Beatrice Pagan

Olivia Colman ed Emma Stone ne La favorita

L'ultima annata del decennio dal punto di vista cinematografico è stata per me all'insegna delle interpretazioni memorabili che hanno conquistato la Top 3 del 2019 emozionando, divertendo e "infiammando" gli spettatori con storie e personaggi molto diversi, ma sempre in grado di lasciare il segno. Spazio poi all'originalità nel gestire racconti architettati in ogni minimo dettaglio, dare nuova linfa a franchise molto amati ed esplorare nuovi approcci narrativi. Rimangono fuori dalla top 20, ma non emotivamente, l'ultimo capitolo della saga di Star Wars e il ritorno di Downton Abbey, due progetti che hanno, in modo diverso, regalato un'esperienza indimenticabile ai propri fan.

La favorita

C'era una volta a... Hollywood

Storia di un matrimonio

Parasite

Joker

The Irishman

Toy Story 4

Dolor y Gloria

Avengers: Endgame

Cafarnao

Cena con delitto

Ritratto della giovane in fiamme

Vox Lux

Il traditore

Fratelli nemici

The Mule

Dov'è il mio corpo?

Farewell - Una bugia buona

Il primo Re

Klaus

La top 20 di Antonello Rodio

Joker: Joaquin Phoenix in fuga per le scale

Una stagione nel segno della follia di un indimenticabile Joker: in quei panni Joaquin Phoenix è praticamente perfetto. Onore anche alla lezione di cinema del formidabile Scorsese di The Irishman, ma anche il Christian Bale di Vice - L'uomo nell'ombra è un'istantanea difficile da cancellare in questo 2019. Fra i meno noti una menzione per I due papi, Le Mans 66, ma anche per il discusso Dolan di La mia vita con John F. Donovan e per il sarcasmo di Arcand in La caduta dell'impero americano. Fra gli italiani spiccano Il traditore e lo struggente Domani è un altro giorno.

Joker

The Irishman

Vice - L'uomo nell'ombra

Parasite

Green Book

La favorita

I due Papi

Le Mans 66 - La grande sfida

Midsommar - Il villaggio dei dannati

Storia di un matrimonio

Il corriere - The mule

C'era una volta a...Hollywood

Cena con delitto

Il traditore

La mia vita con John F. Donovan

La caduta dell'impero americano

Domani è un altro giorno

Noi

Avengers Endgame

Rocketman

Joker, la recensione: ridere fa buon sangue

La top 20 di Erika Sciamanna

The Farewell: il cast del film

In un anno così ricco di uscite interessanti compilare questa questa classifica è stata veramente impresa ardua: cambi di posizione, sostituzioni e dubbi sono stati, per un po' di tempo, all'ordine del giorno. Questa lista, ormai definitiva, è composta da tutti quei film che nel 2019 mi hanno colpito non solo dal punto di vista tecnico e di realizzazione, ma soprattutto da quello emotivo, perché i film migliori, impossibili da dimenticare, sono inevitabilmente quelli che colpiscono al cuore.

Parasite

Storia di un matrimonio

The Farewell

Knives out - cena con delitto

Ritratto della giovane in fiamme

Green Book

Un giorno di pioggia a New York

Us - Noi

Joker

The Mule

C'era una volta a Hollywood

Dolor y gloria

La favorita

Rocketman

La famosa invasione degli orsi in Sicilia

Ricordi?

Avengers: Endgame

The Irishman

La casa di Jack

I figli del mare

La top 20 di Mara Siviero

The Report: Adam Driver nel ruolo di Daniel Jones

L'anno appena passato ha portato al cinema film contraddistinti da sguardi profondi, occhi che si fanno espressione della costante ricerca verso la conciliazione con sé stessi e con l'altro. Animi frammentati, mossi dalla voglia di essere liberi e di poter sognare un futuro migliore.

Storia di un matrimonio

Joker

C'era una volta a... Hollywood

The Report

Una bugia buona - The Farewell

La favorita

Suspiria

Cena con delitto - Knives Out

L'ufficiale e la spia (J'accuse)

Vox Lux

The Irishman

Il traditore

Parasite

Dolor y Gloria

Un giorno di pioggia a New York

Ritratto della giovane in fiamme

Glass

Toy Story 4

Il primo re

Il corriere - The Mule

The Report, la recensione: gli orrori della CIA in un grande film-inchiesta

La top 20 di Elisa Torsiello

L'Ufficiale e la Spia: Jean Dujardin, Louis Garrel in una scena del film

Calendario dell'essere umano in tutte le sue sfaccettature, il 2019 al cinema è stato un anno di parassiti e traditori, amori dai ricordi sfumati (Ricordi?) e duri a scomparire (La Belle Epoque); di pagliacci criminali (Joker) e criminali - più o meno - pagliacci (The Irishman, Panama Papers); del cinema che reinventa la storia (C'era una volta a... Hollywood) e della storia che reinventa il cinema (L'ufficiale e la spia). Ma il 2019 è stato soprattutto l'anno della famiglia, quella reale, colta nella sua perfetta imperfezione; filtrati dalla macchina da presa, il dolore e la gioia domestica diventano muse imprescindibili alla creazione di universi cinematografici in cui è facile ritrovarsi. A occupare le prime posizioni di questa classifica sono dunque racconti di famiglie divise, come quella narrata da Noah Baumbach in Storia di un matrimonio, riunite, come quella di The Farewell di Lulu Wang, o ambiziose, come quella protagonista di Parasite di Bong Joon-ho.