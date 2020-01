Avengers: Endgame, una foto riassume tutte le inquadrature del lato B di Captain America!

Una battuta in Avengers: Endgame ha dato il via all'ironia legata al lato B di Captain America e una foto mostra tutte le inquadrature in cui appare.

Avengers: Endgame ha dato vita a innumerevoli battute e meme sul lato B di Captain America e ora su Reddit è apparso un fotomontaggio in cui vengono riportate tutte le inquadrature specifiche in cui appare il fondoschiena del supereroe interpretato da Chris Evans.

La battuta pronunciata da Ant-Man nel cinecomic diretto dai fratelli Russo ha scatenato numerose battute sul lato B più famoso d'America e l'attore è stato al centro dell'ironia anche dei suoi colleghi. Sul sito Reddit l'utente isaidwhatisaidok ha ora proposto un interessante riassunto visivo di Avengers: Endgame che contiene tutte le 54 inquadrature in cui appare questo particolare dettaglio anatomico di Steve Rogers, il supereroe interpretato da Chris Evans.

Tra le risposte c'è però chi ha commentato in modo divertito che bisognerebbe realizzare lo stesso lavoro con tutti gli altri cinecomic in cui appare Captain America.

Lo sceneggiatore Christopher Markus aveva rivelato che la battuta si era evoluta nel corso del tempo: "Inizialmente c'era Tony che osservava il terribile outfit degli Avengers di Captain e diceva 'Quella tuta non dona al tuo lato B'. Doveva rimanere solo quella e poi Ant-Man è stato aggiunto nella scene e ha detto 'Penso che quello sia il sedere dell'America'. Ed è stata la battuta per un po' di tempo".

Stephen McFeely, co-sceneggiatore del film, è poi intervenuto durante le riprese aggiuntive del lungometraggio e il team ha inserito una nuova battuta per concludere la sequenza della lotta tra le due versioni di Captain America.