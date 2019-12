Avengers: Endgame, un fan ha scovato un esilarante errore su Thanos nella battaglia finale

Un fan di Avengers: Endgame particolarmente attento ha notato un errore nella battaglia finale del film che riguarda Thanos e lo ha prontamente condiviso su Reddit per rendere partecipi gli altri fan.

L'utente Reddit u/Caramello03 ha condiviso una breve clip di Avengers: Endgame mettendo in evidenza un errore contenuto in un fotogramma. Il fotogramma in questione vede Thanos intento a guardarsi la mano guantata prima di schioccare le dita. In questo istante si nota che la Gemma del Tempo non è dove dovrebbe essere; la scena, infatti, è collocata subito prima dello schiocco di dita di Iron Man che annulla l'operato di Thanos spazzando via il Titano Pazzo e il suo esercito. Il villain non si rende conto di non avere più le Gemme, eppure dovrebbe visto che ha il suo dito proprio davanti agli occhi.

Ma cosa è successo a Thanos nel finale di Avengers: Endgame? Il Titano Pazzo è realmente morto dopo lo schiocco con cui iron Man ha salvato l'universo sacrificando la propria vita? Al momento non lo sappiamo con certezza, ma nuovi indizi diffusi da Marvel proverebbero che Thanos sia vivo dopo Avengers: Endgame. La conferma l'avremo prossimamente, con l'arrivo della Fase dell'MCU.