Marvel: nuovi indizi provano che Thanos sia vivo dopo Avengers: Endgame

Marvel avrebbe diffuso nuovi indizi i quali proverebbero che Thanos sia vivo e vegeto dopo gli eventi di Avengers: Endgame. Il terzo atto di Endgame ha visto gli Avengers trionfare contro il Titano Pazzo quando Tony Stark ha schioccato le dita cancellando Thanos e il suo esercito dall'esistenza. Ma il Titano è davvero morto?

Avengers: Endgame, l'armatura di Thanos

Il dibattito tra i fan non si spegne a mesi di distanza dall'uscita del film. In molti vogliono sapere se il villain sia davvero morto o se lo rivedremo nel futuro dell'MCU. Marvel stessa avrebbe alimentato le speculazioni con la pubblicazione di The Art of Marvel Studios' Avengers: Endgame, libro che raccoglie concept art e interviste esclusive sul film il quale conterrebbe importanti indizi su quanto realmente accaduto a Thanos alla fine di Avengers: Endgame.

Avengers: Endgame, Baby Thanos fa paura nei concept art inutilizzati del film

Al cuore della questione c'è un quesito: che cosa è realmente accaduto durante i due snap - quello in Avengers: Infinity War e quello in Avengers: Endgame? Il fatto che Stephen Strange può vedere oltre lo snap, quando è stato specificato che uno stregone non può vedere oltre la propria morte, fa pensare che gli snap non abbiano davvero ucciso tutti. La stessa teoria è supportata da una scena cancellata di Avengers: Endgame in cui l'Antico spiega che le Gemme dell'Infinito non possono annullare la morte, ma possono annullare lo snap.

Avengers: Endgame, Rocket e War Machine in azione

Con questa teoria in mente, che spiega come mai Black Widow non abbia fatto ritorno come gli altri, il co-presidente dei Marvel Studios Louis D'Esposito ribadisce in un'intervista nel libro che le Gemme non possono annullare la morte: "Quando qualcuno muore non lo puoi riportare indietro. Non è come quando Thanos ha schioccato le dita." La produttrice esecutiva Trinh Tran sostiene l'idea che lo snap di Tony Stark contrapposto a quello di Thanos è un'immagine allo specchio di Avengers: Infinity War: "Tony sceglie di schioccare le dita e fa blip scacciando Thanos e il suo esercito per salvare l'universo". La parola "blip" viene usata al posto di snap in Spider-Man: Far From Home.

Tornando al quesito chiave, quali sono gli effetti degli snap? A livello fisico, vediamo corpi, abiti e oggetti trasformarsi in polvere. La luce nel mondo post-snap è deliberatamente più fioca dando l'idea del numero di particelle di materia introdotte nell'atmosfera col risultato di offuscare la luce del sole. Ma cosa accade all'anima delle persone? La risposta a questo quesito è più complessa. Una teoria vorrebbe le anime trasportate nel Regno dei Quanti il che spiegherebbe il misterioso flusso di energia sprigionato nel momento in cui Thanos schiocca le dita.

Qualsiasi cosa sia accaduta con lo snap, un aspetto è chiaro: è reversibile. Serve il potere delle Gemme, ma si può fare. Anche lo schiocco di Tony Stark è reversibile. Il che significa che Thanos non è morto, è vivo da qualche parte dell'universo e potrebbe fare ritorno nel futuro dell'MCU.