Avengers: Endgame, Disney annuncia l'uscita in formato digitale, Blu-Ray e DVD

Avengers: Endgame tornerà nei cinema e Disney ha inoltre annunciato che il film sarà disponibile in formato digitale e DVD e Blu-ray a partire dagli ultimi giorni di luglio.

I fan del Marvel Cinematic Universe, invece, dovranno attendere fino al debutto della piattafroma Disney+ prima di poter vedere il film in streaming.

La versione digitale di Avengers: Endgame sarà disponibile per il download a partire dal 30 luglio, mentre dal 13 agosto il film sarà disponibile in 4K Ultra HD, Blu-Ray e DVD.

La versione fisica del film conterrà dei contenuti extra, tra cui un tributo all'icona dei fumetti Marvel, la storia di come è stato scelto Robert Downey Jr. per la parte di Iron Man, l'evoluzione di Captain America, un approfondimento sul racconto di Black Widow, il making of della scena tutta al femminile presente durante la battaglia finale contro Thanos e molto altro.

Avengers: Endgame, prima della messa in vendita delle copie, ritornerà nelle sale con la speranza di superare Avatar nella classifica dei migliori incassi di sempre, grazie alla presenza di una scena inedita del film diretto dai fratelli Russo e uno sneak peek di Spider-Man: Far From Home.

Avengers: Endgame, 5 cose che potreste non aver notato