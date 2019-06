Spider-Man: Far From Home in anteprima col ritorno di Avengers: Endgame nelle sale italiane, Marvel conferma

Il ritorno nelle sale italiane di Avengers: Endgame porterà in dono ai fan anche una piccola anteprima direttamente da Spider-Man: Far From Home.

Insieme ad Avengers: Endgame arriverà anche un'anteprima di Spider-Man: Far From Home nelle sale italiane a partire dal prossimo 4 luglio.

La notizia è arrivata attraverso i canali social della Marvel insieme al grande annuncio della re-release del cinecomic anche nelle sale italiane. Il dettaglio, dunque, conferma che la nuova versione di Endgame in arrivo negli Stati Uniti il prossimo 28 giugno sarà assolutamente identica a quella che verrà distribuita nel resto del mondo. Compresi il video introduttivo di Anthony Russo, la scena tagliata dalla prima versione e il tributo a Stan Lee.

Avengers: Endgame, svelato il contenuto delle scene inedite

Naturalmente c'è già la corsa a immaginare cosa mostrerà lo sneak peek della nuova avventura del giovane Spider-Man? Considerando quello che già conosciamo di Avengers: Endgame e il nuovo poster creato per l'occasione dai Marvel Studios, ci sono buone possibilità che la clip contenga dei riferimenti all'amicizia di Peter Parker con Tony Stark aka Iron Man. Per scoprirlo non resta che prenotare il proprio posto in sala a partire dal giovedì 4 luglio in uno dei cinema a cui è stata estesa l'iniziativa. Oppure attendere l'arrivo al cinema di Spider-Man: Far From Home il prossimo 10 luglio.