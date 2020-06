Avengers: Endgame, un nuovo dettaglio sulla morte di Black Widow fa commuovere i fan

Una delle perdite più toccanti avvenute in Avengers: Endgame è sicuramente la morte di Natasha Romanoff/Black Widow, che si sacrifica per permettere a tutti i suoi compagni di viaggio di sopravvivere e, nei giorni scorsi, un fan ha portato alla luce un nuovo dettaglio che continua a commuovere sempre di più.

Avengers: Endgame - Black Widow

Come tutti ricordiamo, Natasha Romanoff si è sacrificata per permettere a Occhio di Falco di portare a termine la sua missione su Vormir riportando sulla Terra la Gemma dell'Anima per sconfiggere Thanos. Un momento triste e commovente, reso tale ancor di più grazie alla teoria di un fan apparsa su Reddit che si concentra sulla reazione degli Avengers dopo l'episodio. Un fan Marvel ha notato recentemente che ciascuno dei Vendicatori rappresenterebbe una delle cinque fasi del dolore: negazione, rabbia, contrattazione, depressione e accettazione.

Hulk è ovviamente arrabbiato dato che lancia una panchina nel lago, Thor rappresenta la negazione con la sua frase "Perché ci stiamo comportando come se fosse morta?". Clint, invece, rappresenta l'accettazione in quanto ammette che non si può negare la scomparsa di Black Widow, mentre Tony e Steve, sono rispettivamente contrattazione e depressione, poiché Tony parla a malapena in tutta la scena e Steve promette di rendere utile il sacrificio di Natasha.

Una lettura particolare ma molto profonda della scena che vede riuniti i 5 vendicatori dopo la morte di Nastasha Romanoff in Avengers: Endgame, che emoziona ancora di più i fan.

Vedova Nera tornerà presto sul grande schermo in Black Widow, il film stand alone dedicato al personaggio interpretato da Scarlett Johansson, che arriverà il prossimo autunno.