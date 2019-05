Avengers: Endgame, il destino di Black Widow determinato da due perfetti sconosciuti

La decisione sul destino di Black Widow in Avengers: Endgame è avvenuta quasi per caso grazie al contributo di due perfetti sconosciuti, che non avevano nulla a che fare con gli sceneggiatori. La notizia è emersa durante una lunga chiacchierata tra i due autori degli script sugli ultimi capitoli dei Vendicatori, Christopher Markus e Stephen McFeely, avvenuta nei giorni scorsi all'Emerson Colonial Theatre di Boston. Nella discussione, condotta da Lisa Hughes della CBS, la coppia non ha lesinato nei particolari, tra i quali quelli riguardanti il personaggio di Natasha Romanoff.

Vedova Nera in Avengers: Endgame si sacrifica per poter permettere a Occhio di Falco di poter prendere la Gemma dell'anima durante un twist che porta i vari supereroi dello S.H.I.E.L.D. indietro nel tempo con lo scopo di fermare lo schiocco di Thanos. La sua morte, come d'altronde si aspettavano gli sceneggiatori, è stata al centro di numerose controversie, tanto che all'inizio si era pensato di far morire Occhio di Falco, poi una donna del team degli effetti speciali ha argomentato in modo molto soddisfacente che doveva essere Black Widow a lasciarci, perché così avrebbe completato il suo arco narrativo come personaggio.

Non solo: un membro esterno all'intera crew aveva sottolineato come la morte della prima vendicatrice donna sarebbe stata meno controversa se anche Gamora, la prima donna tra i Guardiani della Galassia non avesse avuto una scena simile in Avengers: Infinity War. Stephen McFeely ha descritto i due sacrifici per la Gemma dell'anima come "una sorta di risultato inevitabile delle scelte che abbiamo fatto".

Black Widow sarà ambientato dopo i fatti di Captain America: Civil War?

Nel frattempo sono ufficialmente iniziate le riprese dello standalone su Black Widow. In rete sono infatti apparse alcune immagini di Scarlett Johansson mentre verosimilmente si sta recando sul set nella cittadina norvegese di Sunnmørsposten. Per il momento nulla trapela sulla trama anche se è possibile che le vicende siano ambientate subito dopo Captain America: Civil War. La regia del film è affidata a Cate Shortland mentre Jac Schaeffer si è occupato della sceneggiatura. Il film aprirà ufficialmente la fase 4 del MCU.