Black Widow sarà ambientato dopo i fatti di Captain America: Civil War?

Avengers: Age of Ultron - Un'immagine di Scarlett Johansson nei panni di Black Widow

Black Widow si svolgerà subito dopo gli eventi di Captain America: Civil War? Si tratta ancora di un rumor che, in caso di conferma, metterebbe a tacere le precedenti ipotesi che vedevano il film ambientato nel periodo pre-Iron Man.

La fonte di tutto ciò in realtà è molto autorevole: si tratta di Sebastian Stan, l'attore che ha interpretato Bucky, ovvero il soldato d'Inverno, il quale ne avrebbe parlato durante una convention di fumetti in Italia. Peccato non ci siano prove audio e video che possano corroborare tutto ciò.

Prima di questa notizia, su Black Widow erano circolate informazioni stringate. Si sa che il film riguarda il passato dell'agente segreto interpretato da Scarlett Johansson e verosimilmente ci saranno di mezzo sia l'Unione Sovietica, sia il KGB. Resta da capire come perché, se le informazioni di Sebastian Stan si dimostrassero veritiere, sia la Russia comunista, sia il suo sistema di intelligence non esisterebbero da un bel po'. Ma non solo, sappiamo che dopo gli avvenimenti di Captain America: Civil War c'è stata una violenta spaccatura tra gli Avengers con due schieramenti: uno con Tony Stark, l'altro con Steve Rogers. Niente vieta perciò che la trama possa vertere su avvenimenti legati a questa situazione e alle sue conseguenze, andando così a riempire il vuoto narrativo che incorre tra quel film e Avengers: Infinity War dopo gli accordi di Sokovia. E magari chissà, potrebbe esserci addirittura pure Captain America a dare una mano a Natasha Romanoff.

Avengers: Endgame, un primo piano di Scarlett Johansson

La regia di Black Widow è stata affidata a Cate Shortland mentre Jac Schaeffer si è occupato della sceneggiatura. Il film aprirà ufficialmente la fase 4 del MCU e sarà girato in Europa tra Praga, Berlino e Budapest. La presenza di quest'ultima città fa pensare che possa essere della partita anche Occhio di Falco - Jeremy Renner -. Stando infatti ai film precedenti, la capitale ungherese sarebbe stata al centro di una missione molto particolare che avrebbe cementato il rapporto tra i due.