Avengers: Endgame: un deputato Usa ha un occhio di vetro con i simboli di Captain America!

Francesco Bellu

Un deputato del Congresso Usa ha un occhio di vetro con le insegne di Captain America! A scoprirlo è stato lo stesso Chris Evans, l'attore che interpreta il supereroe, durante una visita al Campidoglio di Washington. Qui ha incontrato l'establishment politica americana e si è intrattenuto a parlare a lungo con loro.

Il curioso tributo al più patriottico dei Vendicatori - che presto vedremo sullo schermo in Avengers: Endgame - arriva da Dan Crenshaw, rappresentante del Partito Repubblicano per il Texas. L'uomo si è avvicinato a Chris Evans e ha rimosso un attimo la benda che tiene sul volto per mostrare all'attore il suo occhio di vetro, fatto su misura con il simbolo di Captain America. Dopo ha postato un paio di immagini su Twitter, commentando: "Quando Captain America vede il tuo occhio di vetro di Captain America". Veterano della Marina degli Stati Uniti, ha perso l'occhio destro dopo essere stato ferito da un ordigno esplosivo nel 2012. Ritirandosi nel 2016 con il grado di tenente comandante, Crenshaw ha anche guadagnato due medaglie di bronzo, il Purple Heart, e la Commendation della Marina e del Corpo dei Marines per il suo lavoro nei Navy Seals.

Qualche giorno prima, un altro membro dei Repubblicani, Tim Scott ha pubblicato una foto accanto a Evans dicendo che i due avevano parlato di una serie di questioni politiche. Evans ha poi ritwittato il senatore, scherzando sul fatto che un politico non dovrebbe mai rivelare accidentalmente spoiler su Avengers: Endgame: "E' stato un onore conoscerla signore", Grazie per il suo tempo che mi ha dedicato. E se riferisce i segreti di cui le ho parlato su Endgame, la Marvel si assicurerà che ENTRAMBI diventino polvere".

Avengers: Endgame arriverà nei cinema italiani il 24 aprile. Diretto da Joe e Anthony Russo vede il ritorno di Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Benedict Cumberbatch, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson ma non è detto che per tutti l'avventura nella Marvel continuerà: Kevin Feige ha infatti anticipato che il film potrebbe cambiare per sempre il volto di alcuni supereroi.

When Captain America sees your Captain America glass eye. #merica pic.twitter.com/0xHb9GjSmV — Rep. Dan Crenshaw (@RepDanCrenshaw) 8 marzo 2019