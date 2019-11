Avengers: Endgame ha anticipato come Deadpool entrerà nell'MCU?

Avengers: Endgame potrebbe aver anticipato una possibile via per l'ingresso di Deadpool, e con lui di Cable, nell'MCU.

Avengers: Endgame potrebbe aver anticipato il modo in cui Deadpool farà il suo ingresso nell'MCU. Dopo l'acquisizione di Fox da parte di Disney, personaggi come gli X-Men e i Fantastici Quattro faranno finalmente il loro ingresso nell'MCU. E con loro, anche il Mercenario Chiacchierone starebbe per essere inglobato dal maxi franchise.

Deadpool 2: Josh Brolin in una scena del film

Secondo i rumor, Deadpool 3 sarebbe già in preparazione presso i Marvel Studios , ma secondo i fan più attenti Avengers: Endgame avrebbe già anticipato il suo possibile arrivo e quello di Cable.

Secondo una teoria comparsa su Reddit, Cable potrebbe usare la tecnologia per viaggiare nel tempo grazie a Tony Stark e agli Avengers. Come? Nel futuro, Cable potrebbe rinvenire un congegno sepolto sotto il vecchio quartier generale degli Avengers dopo che Thanos lo ha distrutto.

In un primo tempo si pensava che il franchise di Deadpool sarebbe stato separato dal resto dell'MCU per via del rating delle sue avventure e della maggior libertà concessa al personaggio. Ecco cosa hanno dichiarato al riguardo gli autori Rhett Reese e Paul Wernick:

"Vogliamo assolutamente giocare nello stesso cortile. Uno degli aspetti più interessanti dell'MCU è la sua ricchezza e varietà. Pensate solo all'universo dei villain e a quanto sia vasto. Non siamo stati in grado di usare tanti villain, perché erano di proprietà dell'MCU. Adesso possiamo. Non vediamo l'ora di sperimentare tutte le possibilità, e crediamo che Ryan Reynolds la pensi come noi. L'idea di gettare Deadpool nella mischia è eccitante. Non saremmo scioccati di fronte alla possibilità di un crossover, potremmo godere di tutti i personaggi e congegni a disposizione."